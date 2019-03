Para educación no se escatimarán recursos, sostiene titular de la SEP

México, 8 Mar (Notimex).- El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación no escatimará esfuerzos ni recursos por la educación.

Expuso que la educación es la base de cualquier sociedad que quiere desarrollarse, así como el instrumento para generar equidad en quienes se encuentran en mayor desventaja y marginación.

Durante su participación en el Tercer Foro de Consulta Regional para la Educación de los Adultos, en Jalisco, Moctezuma Barragán informó que actualmente existen poco más de 28 millones de personas entre 15 años o más en rezago educativo en el país.

Detalló que, de ese total, 3.7 millones de personas no saben leer ni escribir, 8.9 no cuentan con la primaria y 16.1 no terminaron la secundaria. Esa situación, advirtió, no les permite acceder a nuevas oportunidades ni a sus familias.

Por ello, Moctezuma Barragán señaló que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) debe trabajar para que las personas accedan al derecho constitucional a la educación.

En este contexto, mostró su satisfacción por el convenio firmado entre el INEA y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) porque ayudarán a quien más lo necesita.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que en la nueva escuela mexicana tendrá lugar especial la educación de jóvenes y de los adultos. “Ya se empezó en un trabajo muy arduo en materia de equidad, con la entrega de 10 millones de becas desde nivel inicial hasta el superior”, agregó.