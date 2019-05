Empresarios de Querétaro urgen regular servicio de valet parking

Querétaro, 3 Mayo 2019.- Es indispensable que se regule a quienes ofrecen el servicio de valet parking, pues aquellos que vienen “de fuera”, o fueron expulsados de las empresas reguladas, son quienes cometen delitos como robo y narcomenudeo.

Lo anterior lo declaró Ricardo Veraza, consejero presidente de una de las tres organizaciones que conforman el Consejo Integral Empresarial de Servicios Turísticos y de Entretenimiento, al estimar que en Querétaro operan unas 35 empresas irregulares, mientras que 18 sí están normadas.

Apuntó que el 90 % de las 95 empresas de entretenimiento afiliadas, realizan constantes pruebas antidoping a todo su personal, valet parking incluido, pues si el empleado consume droga, es muy probable que también la venda.

“Dejas tu carro, en media hora pasas por él, dejas una buena propina y ya te dejaron el paquetito ahí, pero, te insisto, son los no regulados, los regulados le pasan la lista de su personal a la plataforma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y están en constante comunicación”.

Si el empleado reprueba el antidoping, hay dos opciones, despedirlo y ofrecerle tratamiento de rehabilitación.

Remarcó que las asociaciones de valet parking quieren ser reguladas, pues eso da garantía a sus trabajadores, quienes, ante la falta de respaldo de las autoridades, no pueden reportar cuando detectan que hay armas al interior de una unidad.

“Hay muchos vehículos que dejan en algunos lados y traen armas, pero el valet parking no puede denunciar quien trae armas, porque si no, al rato sale y me lo balacean, queremos una seguridad en eso, por eso, insisto, la asociación de valet parking quiere que los regulen”.

Indicó que, en el municipio de Querétaro, al modificar la Ley de Movilidad se juntaron los lineamientos de los estacionamientos con los de valet parking, pero que existe confianza de que en esta administración se realicen los ajustes correspondientes.

“El secretario de gobierno (del municipio de Querétaro) dijo que va a subir a cabildo (de Querétaro) que se haga una adecuación, para vuelvan a regularse los valet parking y él dijo… el que no, no va a poder operar aquí”, finalizó.