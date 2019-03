Violencia contra la mujer crece en periodo de vacaciones: IQM

Querétaro, 18 Marzo 2019.- El Instituto Queretano de la Mujer (IQM) detectó un incremento en los reportes de violencia durante los periodos vacacionales, reveló su directora, Valeria Guerrero Ángeles.

Señaló que se mezclan diferentes factores para generar el repunte, como son la mayor cantidad de tiempo que se debe pasar al interior del hogar al igual que la facilidad para ingerir bebidas embriagantes.

Aclaró que no siempre los hombres son quienes agreden a la mujer, pero que en la mayoría de los casos la violencia sí la genera la pareja sentimental.

“No siempre los hombres son los agresores, pero la gran parte son la pareja sentimental. Ellos están más tiempo en casa, se pueden llegar a fastidiar un poco más con los niños, hay mayor uso de bebidas embriagantes, por ser Navidad, Día de la Independencia, esos días hay mayor consumo y también es un factor”.

Destacó que al recibir un reporte es indispensable adoptar las medidas de resguardo, pero más aún que la mujer se de cuenta de que lo que vive es violencia, pues en diferentes ocasiones tiende a justificar el comportamiento, o incluso llega a considerar que las amenazas son bromas.

“Muchas veces ellas no están conscientes, luego pasa que les hacen afirmaciones: “si no te encuentro te voy a matar, o voy a quemar la casa”, y ellas: “sí, me dijo eso, pero siempre me lo dice” (creen que es broma), es un trabajo de sensibilizar muchísimo. Al final de cuentas, la decisión es de ellas”.

Indicó que cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, se le invita a ir a un refugio, junto con sus hijos y, en caso de que se niegue es que se trabaja para crearles algún programa de seguridad.