Parque Bicentenario sería auspiciado por autos de juguete en Querétaro

Querétaro, 12 Marzo 2019.- Una empresa de autos y pistas de juguete se encuentra interesada en dar mantenimiento a la Montaña Rusa del Parque Bicentenario a cambio de instalar en ella su publicidad, anunció el director del Parque Bicentenario, Francisco Castro Alegría.

“Quieren ellos ponerle su marca, lo que para nosotros sería fabuloso, porqué estamos hablando que tendríamos una empresa internacional apoyando al Parque Bicentenario, apoyando a Querétaro”.

El acuerdo permitiría a la empresa promocionar su marca mientras que el Parque recibiría tanto publicidad, como un ahorro en el mantenimiento de la rueda. En este punto indicó que en mantenimiento de la Montaña el Parque destina un millón de pesos al año, y ganaría unos 25 mil pesos al mes en publicidad. Dijo esperar que el próximo mes se determinará si el proyecto realmente se concreta, en ese, el juego de mayor interés para los adultos.

“Ya platiqué yo con el representante (de la empresa) en México… probablemente en alguna oportunidad que tenga el director internacional de venir a México, podré sentarme con él”.

La tarea del parque es lograr ser autosuficiente, de ahí que se realizan diferentes acciones para lograrlo y entre ellas se encuentra crecer la publicidad, además de atender otras muchas áreas de oportunidad, sostuvo.

De manera adicional, indicó se tuvo que pedir un apoyo económico de dos millones de pesos al ayuntamiento de Querétaro, para destinarlo tanto a revisar los diferentes juegos mecánicos, como para atender la operatividad del parque.

“Estamos en gestiones todavía, no me han dado el sí… yo les voy a pedir dos millones de pesos, no quiere decir que esto vaya a ser el gasto total, si no eso me da a mí la certeza de que no puedo descuidar el día a día del parque, las nóminas, los juegos fijos y me puedo dedicar con esta empresa, a hacer el dictamen (del buen funcionamiento de los juegos del parque) al 100 %”