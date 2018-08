Anuncia gobernador tercer informe de gobierno austero.

Querétaro, 24 Agosto 2018.-El tercer informe de gobierno será austero y se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre, dio a conocer el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién.

“Nuevamente como el año pasado voy a dar ejemplo de que se debe dar un informe como mandata la Constitución, no voy andar haciendo ni fiestas, ni comidas, ni publicidades que no corresponden y que no me vayan a decir”, precisó.

Anunció que solo hará la entrega de su informe a la quincuagésima octava Legislatura Local y que en ese marco pedirá a los diputados que le permitan hablar y dar a conocer datos del mismo.

Asimismo, reveló que por segundo año consecutivo queda cancelada la tradicional cena del 15 de septiembre con motivo de El Grito de Independencia.

“Y también les ratifico el 15 de septiembre queda cancelada igual que el año pasado la cena tradicional después de El Grito”, subrayó.

Domínguez Servién, aclaró que el recurso ahorrado de su informe y la cena se destinará para alguna obra social pública de relevancia.

En otro tema, confirmó que este lunes acudirá a la Ciudad de México, junto con sus homólogos de todo el

país, para sostener una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“A las nueve de la mañana en la Ciudad de México todos los gobernadores de las diferentes fuerzas políticas. Vamos a ver si se toca este punto (del nuevo aeropuerto)”, refirió.

Anticipó que en ese encuentro les dará a conocer algunos de los proyectos que tiene planteados el próximo Gobierno Federal para el territorio nacional, tal como el tren del sureste y las refinerías.

Sobre la consulta pública para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM), consideró que de llegar a cancelarse el más beneficiado será el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

“Porque tenemos el segundo aeropuerto hoy en condiciones de recibir cualquier tipo de aviones fuera de la Ciudad de México”, resaltó.

En ese sentido, afirmó que incluso el aeropuerto tiene capacidad para la construcción de una segunda pista de aterrizaje.

“Tenemos todavía suficiente terreno inclusive para hacer una segunda pista, que también vamos a ver; hay capacidad para tener tres pistas”, añadió.

Sin embargo, aclaró que antes de tomar una decisión al respecto esperarán a conocer la decisión del próximo Gobierno Federal sobre la continuación o no del nuevo aeropuerto.