Celebra Luis Nava con militantes del PAN triunfo en Querétaro

El Presidente Municipal Electo, Luis Nava, acompañado por su familia y más de mil 500 personas, encabezó en el Jardín Guerrero la celebración de su triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio.El político hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a la reconciliación para trabajar a favor de todos los queretanos. “Por eso llamamos a todos los partidos políticos, a todos los candidatos, además de agradecerles la civilidad, el respeto con el que se desahogó y se llevó a cabo toda esta contienda electoral, decirles que Querétaro nos sigue necesitando, que Querétaro nos pide lo mejor de nosotros mismos, que Querétaro quiere que trabajemos juntos y unidos para poder vivir en la mejor ciudad de nuestro país y vamos a trabajar todos juntos para lograrlo”.Tras agradecer el voto de los queretanos, la labor de las autoridades electorales y los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla durante la contienda electoral, Luis Nava expresó que no defraudará la confianza de los ciudadanos, comprometiéndose a cumplir con lo prometido en campaña.“Tenemos la obligación de regresar a las calles, tenemos la obligación de cumplir, tenemos la obligación, la responsabilidad y la convicción de hacer las cosas muy bien como la gente nos lo pidió. Primero no despegar los pies de la tierra, no nos va a ganar la soberbia, no vamos a quitar los pies de la tierra y vamos a trabajar con toda la gente, en la calle, en las colonias, vamos a darle la cara a todos los queretanos”. Por su parte la virtual senadora Guadalupe Murguía, el diputado federal electo Felipe Macías y los legisladores electos locales; Beatriz Marmolejo, Elsa Méndez y Agustín Dorantes, cerraron filas a favor de Luis Nava y se comprometieron a trabajar desde su trinchera para que Querétaro este Mejor Todavía.

