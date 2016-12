Alertan notarios de Querétaro sobre falsificación de documentos

Querétaro, 30 Agosto 16.- El presidente del Colegio de Notarios de Querétaro, José Luis Gallegos Pérez, dijo que los profesionales que representa están buscando capacitarse sobre cómo detectar documentos falsos, porque esta práctica va en aumento.

“No es porque el notario esté en contubernio, lo que pasa es que ahora sí que los delincuentes como dijo el presidente del colegio nacional, les cerramos una puerta y abren una ventana. Entonces lo que pasa es que se están falsificando los documentos. Quieren llevar copias certificadas que a lo mejor las sacan en el registro público de la propiedad, falsifican las credenciales de elector y hay una serie de falsificación de documentos”, indicó.

A decir del líder del gremio de notarios queretanos, son los títulos de propiedad los que más se falsean al tramitarlos con documentos como IFE o actas de nacimiento apócrifas, y muchas veces ellos no tienen la capacidad de detectarlos en el momento.

En este sentido informó que mañana estarán teniendo una reunión los notarios de todo el estado con gente de la Fiscalía General del estado de Querétaro y el Poder Judicial, para que los orienten sobre cómo poder detectar este tipo de delitos de suplantación de identidad o falsificación de documentos, antes de realizar un servicio.

“Mañana tenemos en el consejo un convenio que vamos a formar con la Fiscalía, le pedimos nosotros al señor gobernador como al fiscal que nos auxiliaran, porque con el respeto debido que les tengo a los policías, nosotros no somos policías, no tenemos el olfato como para detectar quién es delincuente y quién no es delincuente. Entonces les pedimos que nos auxilien y mañana tenemos el convenio que les digo en donde el fiscal va a pronunciar una conferencia magistral, la presidenta del tribunal y un representante de las instituciones financieras y del INAI”, indicó.

Dijo que por ahora los notarios lo que hacen es pedir todos los documentos originales para la realización de cualquier trámite, ninguno en copia, y tratan de revisar que todos los datos coincidan así como las características del solicitante con la foto de la credencial de elector.