Figura de súper delegados de AMLO nació muerta: Hugo Cabrera

Querétaro, 5 Dic 2018.- La figura de los súper delegados nació muerta, pues es una postura imagen invasiva del Federalismo, aseguró Hugo Cabrera Ruiz, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LIX Legislatura local.

Tras el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sobre el hecho de que los súper delegados federales no decidirán en temas de seguridad pública locales, Cabrera Ruiz, consideró que estás figuras que pretenden poner son con propósitos más electorales, políticos y partidistas, en lugar de que den una rentabilidad administrativa o que verdaderamente implementen políticas públicas.

Aseguró que con el tiempo, la gente se irá dando cuenta de la inoperancia del propio equipo del presidente, pues con la actitud de soberbia que se ha conducido López Obrador, al querer centralizar todo, el sistema va a colapsar y algunos programas se van a aquedar sin atención, como se está viendo actualmente.

Y es que dijo que la gente no sabe a dónde o con quién recurrir para dar seguimiento a los programas locales que dejó avanzada la administración pasada.

“Estamos a la deriva, es decir, si alguien hoy tiene la necesidad o requiere una vivienda o darle continuidad a un tema de salud no sabe con quién o dónde recurrir, es una situación que los mexicanos y los queretanos pagaremos las consecuencias”.

El hecho de que los súper delegados no tengan injerencia en los temas de seguridad de los estados y municipios, es un “rayito de luz” que llegó al gobierno federal quien se está replanteando la figura del súper delegado que nada tiene que ver en cuestiones de seguridad.

CONTRALORÍA SOCIAL

Para estar al pendiente y dar seguimiento en materia de transparencia en las acciones que realiza todo el equipo y el propio titular del Gobierno federal, Cabrera Ruiz propondrá crear la Contraloría Social.

Aseguró que la función de este organismo, será estar al pendiente de cómo se manejan los recursos, pero también las cuestiones de honestidad y sobre todo que den resultados eficientes y eficaces”.

Aseguró que esta propuesta la trabajarán con diversos actores de la sociedad para ver de qué manera la plantean al Ejecutivo federal, sin embargo destacó que estaría integrada por ciudadanos.

EN ANÁLISIS, PROPUESTA DEL PESO A PESO

El legislador aseguró que el análisis de la propuesta peso a peso será hasta el próximo año, pues aún se desconoce el contenido del presupuesto federal para el 15 de diciembre.

Recordó que por el cambio de gobierno federal, este año la discusión del Presupuesto de Egresos para 2019 se discutirá a partir del 15 de diciembre, mientras que esa misma fecha a nivel local ya deberá de estar listo el paquete fiscal.

Por ello, dijo, sería irresponsable comprometer los recursos estatales para la Universidad Autónoma de Querétaro si hasta el momento se desconoce cuánto será aprobado por la Federación.

“Es una dificultad no de voluntad sino tangible es el hecho de que no tenemos la información del Presupuesto de Egresos, es decir, nadie puede decir de cuánto es el Presupuesto de Egresos de la Federación y podríamos tener aproximaciones o de Hacienda, pero el documento no está porque simplemente no llegan los tiempos legales y Constitucionales y nosotros no podemos poner condiciones”.