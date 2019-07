Descarta gobierno que haya planes de nuevos tianguis en San Juan del Río

San Juan del Río, 10 Julio 2019.- El Secretario de Gobierno en el municipio de San Juan del Río, Fernando Ferrusca Ortiz, indicó que por el momento no se han tenido solicitudes para la conformación de nuevos tianguis en el municipio.

El funcionario señaló que las solicitudes que se presentaron, fueron durante la administración anterior, sin embargo fueron rechazadas por petición de los vecinos.

“No se tiene solicitud para nuevos espacios, si los hubo la administración pasada, sin embargo no se aprobaron por que no se consideraron viables, debido a que los vecinos de las zonas en donde se querían asentar no veían de buena forma que se otorgaran autorizaciones”, mencionó.

Apuntó que además de los tianguis que están funcionando en la actualidad ya no puede haber más, debido al acuerdo que se realizó ante las autoridades municipales y líderes tianguistas.

“Los tianguis que están funcionando, están trabajando de manera normal sin crecimiento, que es un acuerdo que desde hace tres años tuvimos con los dirigentes de estos tianguis, me refiero a los tianguis de Las Garzas, La Cruz, Sagrado Corazón y La Peña”, mencionó el funcionario.

Ferruzca Ortiz, enfatizó que en la actualidad no se están expidiendo licencias de funcionamiento a los comerciantes que quieren instalar un negocio en los espacios que ya se encuentran establecidos.

Argumentó que los espacios ya se encuentran ocupados y que no hay para más, por lo que se trata de evitar que exista algún tipo de contingencia con los comerciantes ya establecidos y las zonas aledañas.

“Si los tianguis crecen nos traería como consecuencia una conglomeración mucho mayor, y se generaría el cierre de vialidades que entorpecería la movilidad, situación que no se debe descuidar”, mencionó.

Por último advirtió a los comerciantes provenientes de otros estados o municipios, que quieran instalarse en la vía pública, que no hay permisos.