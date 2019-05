Reta Roberto Cabrera a Jorge Luis Montes recorrer las calles

San Juan del Río, 22 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) El Diputado local y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LIX Legislatura del Estado, Roberto Carlos Cabrera Valencia, exhortó al Diputado Federal, Jorge Luis Montes Nieves a recorrer las calles para conocer el verdadero sentir de los ciudadanos.

Y es que fue el propio diputado Jorge Luis Montes, quien declaró acerca de la urgencia de instalar a la Guardia Nacional en el estado, debido a los hechos delictivos (homicidios) que tuvieron lugar en la zona limítrofe con Querétaro, el pasado fin de semana.

En ese sentido Cabrera Valencia dijo que aunque no es partidario de politizar un tema tan delicado y sensible como la seguridad, no comparte la postura del diputado federal, al referir que solo hace mella política sobre lo ocurrido sin tener conocimiento de los hechos.

“Le hago la invitación al diputado federal a caminar más la calle porque no abonan en nada sus comentarios recientes, lo invitamos a trabajar a salir a las calles”, expresó.

Destacó que lo verdaderamente importante es que la Guardia Nacional blinde a Querétaro en el sentido de que tenga presencia en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y Michoacán.

Así mismo, indicó que los hechos delictivos ocurridos la semana pasada a las afueras del estado, son consecuencia de la constante amenaza que tiene Querétaro por la ola de violencia de otras entidades.

Resaltó que como integrante del Consejo Estatal de Seguridad, trabajará de manera conjunta con los distintos ordenes de gobierno en materia de seguridad, así como con la ciudadanía con el objetivo de defender la paz y tranquilidad que caracteriza a Querétaro.

“Cada día somos más los que estamos decididos a defender a nuestras familia y el futuro de nuestros hijos, no permitiremos que quienes se quedan cruzados de brazos mal informen, alarmen y confundan a los sanjuanenses”, apuntó.

Por último adelantó que el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentará acciones e iniciativas de ley encaminadas a castigar severamente a quienes cometen los delitos de robo a casa habitación y robo a vehículo.