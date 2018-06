Juan Alvarado asegura victoria el 1 de julio en San Juan del Río

San Juan del Río, 19 Junio 18.- El candidato para la alcaldía de San Juan del Río, por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Juan Alvarado Navarrete, aseguró que este 1 de julio, ganará las elecciones, por lo que las propuestas planteadas en el debate de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es en base a las necesidades de la gente.

Dijo que dentro de sus tres ejes rectores que maneja en su campaña, le está hablando con la verdad a la ciudadanía, sin embargo, lamenta que no se haya tocado el tema de educación, ya que es una prioridad para San Juan del Río.

“En este debate propusimos cosas muy interesantes, tanto para la seguridad como el no seguir con la corrupción, pero si deja mucho que desear que no se haya tocado el tema de educación, y nosotros como partido le apostamos a eso”.

Señaló que en el tema de educación, se tendrá que gestionar para que mejore el presupuesto, ya que la actual legislatura aprobó el menor recurso, a comparación de los años anteriores.

Alvarado Navarrete indicó que lo que plantea la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, es apoyar al 100 por ciento la educación, por lo que se tiene un proyecto para hacer una universidad y tres preparatorias en el municipio, siendo un compromiso de su persona.

Abundó que gracias al apoyo que tiene por parte del candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, ofrecerá a la ciudadanía un cambio verdadero y no de mentiras.

“Nosotros tenemos propuestas reales y no de mentiras, la ciudadanía ya no les cree a los otros candidatos, y nuestra propuesta son basadas a lo que la gente quiere, ya no quieren un gobierno corrupto, ya no quieren más personas que les robe”, finalizó.