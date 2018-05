Legislará Esaú Magallanes sin distingos para los queretanos

San Juan del Río, 18 Mayo 2018.- Esaú Magallanes, candidato a Diputado Federal para el Distrito II de la coalición Por México al Frente, afirmó que hará un trabajo legislativo sin distinciones de ningún tipo.

Y es que dijo que su trabajo una vez finalizada la contienda electoral será ver por una gestión que beneficie a toda la población, sin colores ni etiquetas.

“Estamos todos juntos, todos somos San Juan del Río, todos somos Querétaro y todos somos México, no podemos tener distinciones de partidos, de nada de colores, venimos a trabajar, somos gente de trabajo”, sostuvo durante un recorrido por comunidades del Distrito II.

Consideró que el trabajo de un legislador debe ser incluyente y contemplar a todos los sectores de la población con un enfoque estratégico que permita el desarrollo de sectores vulnerables como las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

“Todas las empresas que trabajen para gobierno federal, municipal y estatal, tienen que tener por ley en su plantilla de trabajo mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, hay muchísimas necesidades”, explicó.

El abanderado de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, destacó que su decisión de participar en la contienda electoral obedece a un deseo de llevar las necesidades y propuestas de la gente a los trabajos de gestión que se hacen en la Cámara de Diputados y pidió la confianza en que hará valer su carácter ciudadano en sus iniciativas.

“Yo les quiero platicar un poquito de mí, yo soy Esaú Magallanes, su candidato a Diputado Federal, yo soy gente de trabajo, yo soy un empresario, un industrial, que me salgo de mi trabajo para entrar a la política y se han de preguntar, como me dijo mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, ¿para qué te sales? Te vas a meter a la política y te va a ir mal, tu negocio va bien, pero yo veo que es hora de que la gente que sabemos trabajar nos metamos a este tema de la política para hacer las cosas bien (…) Vengo a hablarles de frente, quiero que me conozcan, quiero que me vean como su amigo, yo soy el diputado de las propuestas”, afirmó.