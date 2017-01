Transporte urbano busca incremento de 3 pesos en San Juan del Río

San Juan del Río, 10 Ene 17.- A consecuencia del reciente ‘Gasolinazo’ que se ha dado en el país, transportistas del municipio en San Juan del Río, solicitan incremento del 40 por ciento a las tarifas actuales del pasaje, declaró Juan Antonio Casillas Salas, trabajador del Sistema Taxivan en el municipio.

Indicó que actualmente los concesionarios del transporte han solicitado un incremento de 3 pesos a las autoridades del Instituto Queretano del Transporte (IQT), es decir, la cuota podrá alcanzar los 10 pesos, ya que actualmente se cobra 7 pesos con 50 centavos.

Sin embargo, afirmó que hasta el momento no se ha dado resolución a la petición efectuada, debido al análisis económico que se está realizando, por lo que negó que los chóferes tengan la facultad de incrementar la cuota de manera inmediata, ya que podrían ser sancionados.

“El aumento que se está viendo con gobierno es de 3 pesos, a ver si nos lo autorizan en las oficinas, está ahorita en 7 con 50, podría llegar a 10 con 50 o a 10, pero no tengo idea de en cuanto lo puedan dejar, nosotros no podemos aumentar la cuota, no tenemos permitido cobrar más de lo normal”, precisó.

Casillas Salas reconoció que los más perjudicados con el incremento será el usuario, pues la mayoría de la ciudadanía utiliza este medio de transporte para llegar a sus trabajos, al reconocer que los chóferes también sufrirán las consecuencias.

“Nos la vemos un poco duras por el alza de combustible, pero todavía no nos han autorizado nada en el aumento de la tarifa, ahora sí que el usuario será el más perjudicado y nosotros como trabajadores de la empresa”, manifestó.