No llegaré a experimentar en Pedro Escobedo: Alonso Landeros

Pedro Escobedo, 28 Febrero 2018.- El candidato del PRI a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, Alonso Landeros Tejeida, aseguró que de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, no habrá pretexto ni justificación para no dar los resultados que quiere la ciudadanía.

“Ya he sido presidente dos veces y no llegaré a experimentar, no llegaremos tampoco a tratar de aprender, la idea es llegar a trabajar de manera inmediata”.

Landeros dijo que el tema de la seguridad es un tema coyuntural y fundamental, debido a que se trata de una demanda recurrente de los ciudadanos, por lo que desde esa perspectiva habrá de enfocar su proyecto para resolverlo.

“El tema de la inseguridad no se trata de un tema político, sino real que hoy se vive en todo el Estado, y del que Pedro Escobedo no está exento”.

De ahí que señaló que ya tiene un proyecto que le va a gustar a los ciudadanos y que va a presentar en su momento de manera visual y en los tiempos adecuados.

“Tenemos que ofrecerle al ciudadano cómo resolver las cosas, no es solo bandera política, no es solamente discurso y el ciudadano se dará cuenta perfectamente quién sí sabe hacer las cosas y quién sí puede presentar un proyecto serio y de resultados y no solamente de capricho o por aventura”.

Señaló que por el momento se encuentra en la etapa de inter campañas y aprovechando estos dos meses para preparar las estructuras.

“Lo que estoy haciendo es que por comunidad, por sección, estamos revisando estructuras, representación y platicando con todos para ir preparando una campaña lo más apegada a las necesidades de la gente”.

Apuntó que hará una campaña en la que habrá de incluir a todos los sectores, ya que aseguró que hoy tiene la ventaja de que todas las estructuras y todos los sectores de su partido, están unidos en torno a un solo proyecto que es el que encabeza.

Destacó que luego de haber sido alcalde por dos ocasiones, de nueva cuenta tiene la oportunidad de corregir los errores que se pudieron haber cometido.

“Regresar al tiempo y ver que los errores que pudiste haber cometido no hacerlos en esta nueva oportunidad, es caminar de manera muy recta, gobernar de manera muy seria y ofrecerle al ciudadano compromiso, madurez y sobre todo responsabilidad, saben que conmigo hay resultados”, puntualizó.