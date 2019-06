Tribunal africano desecha leyes contra homosexuales en Botswana

Johannesburgo, 11 Jun (Notimex).- Con la revocación a las leyes que penalizan la homosexualidad, ordenada por el Tribunal Superior, Botswana se suma a Angola, Mozambique y Seychelles, que en años recientes reconocieron el derecho de ese sector a las relaciones consensuales con personas del mismo sexo.

En marzo pasado, un estudiante de la Universidad de Botswana, Letsweletse Motshidiemang, llevó el caso ante los tribunales, bajo el argumento de que la relación homosexual era más aceptada actualmente toda vez que la sociedad ya cambió, de acuerdo a publicaciones de medios locales.

The Tswana Times dio a conocer que en su declaración, Motshidiemang señaló que el artículo 164 (a) y / o (c) y el artículo 167 del Código Penal de Botswana violan sus derechos y libertad porque le prohíben usar su cuerpo por decisión propia, aunque no cause daño público.

Las secciones 164 y 167, refirió, penalizan la homosexualidad al señalar que: “Cualquier persona que (a) tenga conocimiento carnal de cualquier persona en contra del orden de la naturaleza; (b) tiene conocimiento carnal de un animal; o (c) permite que cualquier otra persona tenga conocimiento carnal de él o ella en contra de la orden de la naturaleza y pueda ser encarcelada por un término que no exceda de cinco años”.

De acuerdo al artículo 164 del Código Penal de Botswana, las relaciones entre personas del mismo sexo representan un delito que es sancionado con hasta siete años de prisión.

El portal de allAfrica dio a conocer que en marzo pasado, el tribunal pospuso su veredicto sobre el asunto después de que un demandante no identificado impugnó dos apartados del código penal. Hace poco tiempo, el Tribunal Superior de Kenia se negó a descartar las legislaciones que castigan a los homosexuales.