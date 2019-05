OMS nombra a cuatro nuevos embajadores de buena voluntad

Ginebra, 20 May (Notimex).- Alisson Becker, portero de la selección brasileña de futbol y del Liverpool, así como Cynthia Germanotta, madre de Lady Gaga, figuran entre los cuatro nuevos embajadores de buena voluntad nombrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

WHO appoints four new Goodwill Ambassadors at #WHA72:

🗣️@Alissonbecker and Natália Loewe Becker for health promotion

👩🏾‍⚕️Former President of #Liberia 🇱🇷 @MaEllenSirleaf for health workforce

🧠Cynthia Germanotta @momgerm for mental healthhttps://t.co/VWwLbeWGSt pic.twitter.com/SCD5l7JmIX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2019