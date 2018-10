Por marihuana recreativa se disparan foros y convenciones en California

Los Ángeles, 3 Oct (Notimex).- Una impresionante cadena de eventos realizan promotores y dueños de negocios de marihuana en busca de aclarar dudas e impulsar el comercio de la polémica sustancia, la cual este año fue legalizada en California para su venta recreativa.

El pasado fin de semana se realizó un evento de negocios de cannabis en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde decenas de comerciantes presentaron sus productos de marihuana CBD, THC y demás derivados.

En San José, Santa Clarita, en Anaheim, en el condado de Orange, en San Francisco, San Bernardino y otras ciudades de California son frecuentes este tipo de eventos y al mismo tiempo en ciudades como Los Ángeles se organizan hasta excursiones turísticas a centros de cultivo y producción de marihuana.

Del 26 al 29 de septiembre pasado en el Centro de Convenciones se realizó el Congreso Mundial de Cannabis y exposición de Negocios, una feria comercial y conferencia de redes educativas para las industrias legalizadas con la participación de más de 50 oradores.

Del 22 al 24 de octubre en la Universidad de California en Los Ángeles se efectuará CANNMED2018, donde investigadores del cannabis medicinal del mundo presentarán sus últimos hallazgos sobre eficacia del tratamiento de una variedad de afecciones con cannabis, incluidos epilepsia, dolor, lesión cerebral traumática, cáncer y autismo.

“Queremos romper el estigma que tiene el producto y al contrario mostrar sus beneficios y aportaciones que trae a los consumidores”, explicó por separado a Notimex el empresario Lee Gambles.

Omar Mendoza, quien debutó en la convención de Los Ángeles con su producto E juice de Badboys, dijo que planea convertirse en El padrino del E Juice, un producto creado y registrado por el mismo, en el que el jugo de marihuana tiene sabores de fresa y con ello evita que el consumidor despida el olor característico.

“Ya tengo a un inversionista que le gustó mi producto y lo vamos a lanzar en una producción masiva, así que es el inicio de mi proyecto en el que quiero convertirme en un multimillonario de este negocio, ya lo escribí, ya lo declaré y lo voy a lograr muy pronto”, sentenció.

Mendoza, nacido en Los Ángeles de padres mexicanos, tiene como meta el vender en su primer año mil botellitas y expanderse a otros productos como galletas, dulces, jugo, aceites.

Su E Juice fue presentado apenas este fin de semana al mercado. “Me llevé como tres meses en hacer la mezcla final y veo que ha gustado a muchas tiendas que me están tomando el producto, así que será un gran éxito”, aseguró.

“La idea del E juice mezlcado con THC y que se fuma con inhaladores me surgió por un regaño de mi mama, no le gusta el olor cuando fumo la marihuana, pero con mi creación se puede fumar y no queda el olor penetrante, sino solo el sabor de fresa”, indicó.

En el centro de convenciones de Los Ángeles fue impresionante ver a decenas de stands con promotores de los más variados productos desde dulces, galletas, paletas, marihuana con chocolate, dulces picantes, gomitas y derivados químicos de marihuana como CBD.

También una variedad de decenas de pipas de cristal, cigarros electrónicos, máscaras para la ingestión del cannabis, aparatos para secado centrifugo de la planta y hasta frutas como mango, durazno, piña y uvas deshidratadas y mezcladas con CBD.

“Estas frutas deshidratadas las puede consumir deportistas de gimnasios que no les gustan las galletas y que al contrario requieren de mayor energía, y nuestro producto además de que no es adictivo es una mejor opción”, explicó Christina, presentadora de Hello Fruit Farm, empresa angelina que trae las frutas del valle central de California.

La empresa, con un año de haber sido creada, ya ha vendido más de cuatro mil paquetes con precio mayoritario de unos 20 dólares y la mayoría de sus consumidores son contactados a través de internet.

Las frutas deshidratadas con CBD también sirven para el insomnio, la ansiedad y el dolor, así como para pacientes con terapias como leucemia, y no provoca ninguna adicción, aseguró la promotora que rechazó estudios científicos sobre la adicción a las drogas, compartió Christina.

Su hermano Robert (N) fue el creador del producto y quien explicó que la fruta deshidratada la mezcla con 10 miligramos de CBD y solo espera a que sea absorbido el producto. Es la mezcla ideal porque si le pones mal el sabor, se distorsiona, aclaró.

En la convención hasta se instaló un programa de radio en internet, cannabistalk101, donde se abordan los más variados productos y negocios relacionados con el canabis, así como discusiones y explicaciones sobre la regulación existente para la marihuana en este país.

Otros productos que se presentaron venían de lugares tan distantes como Malasia, con el jugo Fantasi con varidades de menta, sin menta y sin ser cannabis, pero sí con alto contenido de nicotina, así como una crema mezclada de marihuana y menthol para dolores musculares, entre muchas más.

Bruce Alto, representante de ventas de Platinum CBD, dijo que sus productos están teniendo gran aceptación. He recibido peticiones por internet de hasta 20 mil dólares de un cliente de Estados Unidos, señaló.

“Nuestros productos son inofensivos, hasta los niños los pueden consumir”, comentó tras reconocer que sus productos con consumidos por clientes de entre 20 y 50 años predominantemente.

“Nuestros productos son de gran ayuda para numerosas enfermedades, incluidas las serias como el cáncer, así que su consumo es beneficio médico al ser basados en CBD”, añadió.

En Los Ángeles, el boom por este negocio ha causado hasta excursiones turísticas en autobús a centros de producción y cultivo de marihuana locales, como el promovido por Lee Gambles del dispensario martweed, que lanzó el Weed Bus.

El Weed Bus es más o menos lo que parece: un autobús turístico que les da a los visitantes un sabor de Hollywood y de toda la hierba que Los Ángeles tiene para ofrecer.

El recorrido de dos horas comienza en un hotel local, donde hasta 20 pasajeros pueden tomar asiento antes de abordar un lujoso autobús para tomar un pintoresco paseo por Hollywood Boulevard y adentrarse en la brumosa escena de las hierbas de Los Ángeles.

“Señalaremos algunas cosas, y puede salir del automóvil para tomar una foto con la estrella de Bob Marley”, describió Gambles.

“La gira en sí está enfocada en mostrar a los turistas el área de cultivo y fabricación de nuestras instalaciones, y en el camino señalamos el letrero de Hollywood, el observatorio [Griffith], el Chinese Theatre y Pink’s Hot Dogs”.

Por supuesto, el verdadero atractivo es ver las plantas y aprender de dónde viene el bote. “Creo que la mayoría serán turistas, pero también habrá mucha gente local que querrá hacer una gira como esta porque no todos han visto una sala de cultivo de cannabis o instalaciones de fabricación”, agregó Gambles.

“Es como una mini fábrica de malas hierbas, como hacer un recorrido por una cervecería y ver cómo se elabora la cerveza. Y luego damos un descuento a las personas en el autobús si quieren comprar productos al final de la gira”, apuntó.

Más que solo ver los lugares de interés, los pasajeros también reciben un poco de educación sobre el programa de cannabis en California en general, y en Los Ángeles, más específicamente.

Con detalles sobre la historia de las leyes, cuáles son las leyes actuales y cuántos dispensarios legales operan actualmente en la ciudad, los pasajeros tendrán más contexto detrás de la hierba legal que están fumando. También aprenden sobre el ciclo de vida de la planta, qué nutrientes se usan y otros factores que entran en cultivo.

Habiendo estado en la industria del cannabis desde 2000, Gambles dijo que ha visto cómo se disipa el estigma asociado a la planta. Gambles le da crédito al CDB por ayudar a borrar el estigma.

Ha sido un esfuerzo conjunto de los criadores de cannabis y los legisladores, que ayuda a la planta a evolucionar como un producto agrícola, producto de bienestar y, por supuesto, un producto legal que atrae a visitantes de todo el mundo a California. Poco a poco, más y más personas se están sumando a la hierba, finalizó.