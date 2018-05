Chile insiste en desconocer validez de comicios venezolanos

Santiago, 21 May (Notimex).- El gobierno de Chile insistió hoy en desconocer la validez del proceso electoral realizado la víspera en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue reelegido por un nuevo período con el 68 por ciento de los votos.

En una declaración pública, el Ejecutivo puntualizó que “no reconoce la validez de este proceso electoral que carece de toda legitimidad y no cumple con ninguno de los requisitos mínimos y necesarios para ser una elección democrática y transparente”.

Llamó al régimen venezolano a “convocar un proceso electoral verdaderamente libre” para “recobrar el Estado de Derecho en Venezuela. Para ello se deben respetar las garantías necesarias de un proceso democrático, libre, equitativo y transparente”.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera condenó “profundamente las acciones que ha perpetrado la dictadura instaurada por Nicolás Maduro, que no respeta las libertades más elementales de sus ciudadanos y ha desencadenado una tragedia política, económica, social y humanitaria”.

Además de expresar su solidaridad con el pueblo venezolano y el compromiso para brindar asistencia y protección a quienes han dejado su país, reiteró la solicitud para establecer mecanismos para el acceso de ayuda humanitaria para “evitar que más venezolanos sigan muriendo de hambre o por falta de medicamentos”.

Lamentó que con las elecciones de esta víspera se haya “profundizado la ruptura del orden democrático y constitucional. Venezuela no es una democracia: no hay libertad de expresión, no hay separación de poderes, no hay debido proceso, no hay respeto a los derechos humanos, y hay cientos de presos políticos”.