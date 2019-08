Conavim detecta deficiencias en ejercicio de recursos para atender violencia

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) detectó deficiencias en la entrega y aplicación de los subsidios que cada año otorga a los estados para atender las declaratorias de Alerta de Género (AVG), por lo que analiza mecanismos para hacer más efectivo este proceso.

El pasado mes de abril la Conavim publicó la “Convocatoria Subsidios 2019 AVG”, dirigida a las 18 entidades con declaratoria de Alerta de Género, por medio de la cual los estados presentaron proyectos para acceder a este recurso, que tiene por objetivo atender las recomendaciones derivadas de las Alertas.

En la convocatoria se presentaron 159 proyectos y en julio se anunció que 72 fueron aprobados. Es decir, a excepción de Morelos, 17 de los 18 estados con AVG obtuvieron el recurso federal, que suma 109 millones 993 mil 336 pesos.

Sin embargo, luego de dos años de realizar este procedimiento para otorgar el subsidio, la Conavim realizó un balance y encontró tres fallas que deberá modificar: los estados piden recursos para realizar diagnósticos en vez de implementar acciones; los fondos no llegan a los municipios; y las entidades tienen poco tiempo para ejercer el presupuesto.

MENOS DIAGNÓSTICOS, MÁS ACCIONES

En años pasados, los proyectos aprobados se enfocaron en estudios y diagnósticos cuando deberían enfocarse en acciones sustantivas, detalló en entrevista con Cimacnoticias la titular de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Conavim, Nadia Sierra Campos.

Pese a esto, este año Jalisco, Campeche, Oaxaca y Estado de México obtendrán recursos para realizar diagnósticos. En el caso de Jalisco se entregarán 2 millones 515 mil 618 pesos para el Diagnóstico sobre la incidencia de violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco y sus municipios. Campeche obtendrá 2 millones 500 mil pesos para realizar el Diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de la violencia.

Por otra parte, el Estado de México hará el Diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres, para el cual se asignará 1 millón 798 mil pesos.

Finalmente, Oaxaca recibirá 1 millón 200 mil pesos para un estudio que permitirá identificar los efectos de las dinámicas de la delincuencia organizada en la violencia contra las mujeres y estrategias para su prevención en los municipios que se encuentran en las regiones Costa y Papaloapan.

RECURSOS NO LLEGAN A LOS MUNICIPIOS

Otra deficiencia que la Conavim detectó en años pasados fue que las dependencias estatales no otorgaban presupuesto directamente a las instancias municipales, por lo que el cumplimento de las alertas no fue el deseado, ya que, aunque a nivel estatal se aplicaron proyectos, estos no atendieron las necesidades de cada municipio que cuenta con Alerta.

En esta convocatoria algunos estados contemplaron en sus proyectos a sus municipios con AVG, pero Nadia Sierra Campos explicó que para el año 2020 se buscará modificar los lineamientos para que los municipios tengan acceso directo a los fondos, que sean ellos quienes presenten proyectos y puedan atender la declaratoria de violencia de género a nivel local.

Añadió que “la implementación de las medidas debe ir de la mano de los municipios y de la sociedad, porque se deben enterar que viven en un territorio violento para las mujeres”.

POCO TIEMPO DE OPERACIÓN

La tercera deficiencia, explicó la titular de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Conavim, tiene que ver con el tiempo que tienen los estados para aplicar el subsidio.

“Por lo tardío que llegan los recursos, prácticamente les quedan cuatro meses para ejercerlos. Esto tiene que ver con todos los trámites administrativos que se tienen que hacer”, explicó Sierra Campos.

Tan sólo el año pasado, Nuevo León y Quintana Roo regresaron una parte de los recursos que se les habían otorgado porque les fue imposible ejercer la totalidad del presupuesto en cuatro meses, pues el presupuesto se entrega en agosto y se debe gastar hasta diciembre.

En otros casos, la Conavim hizo observaciones sobre modificaciones que se detectaron en los proyectos, pues no había relación entre recursos otorgados y actividades realizadas.

En estos casos, mencionó la funcionaria, se levanta un acta y la observación se señala en el cierre del convenio con el estado; posteriormente se da aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como al órgano interno de control de Conavim para efectos de cualquier auditoria y así detectar las fallas en la aplicación de los recursos.

PRÓXIMA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Este 2019 la evaluación se realizará de dos formas: en papel y en campo, adelantó Sierra Campos. Los estados estarán obligados a presentar un informe mensual de las acciones y actividades que están llevando a cabo, de acuerdo al cronograma y al presupuesto de actividades detallados en el proyecto.

En una segunda estrategia, la titular de Conavim, María Candelaria Ochoa Ávalos, acudirá a cada estado para fiscalizar el uso de estos recursos.

“Revisará cómo fue una capacitación, cómo se modificaron los protocolos, cómo se implementaron cada uno de los proyectos. En caso de detectar que no se están llevando a cabo las actividades que el estado detalló, se va a solicitar la devolución del recurso”, explicó Nadia Sierra.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales a que tengan voluntad política para atender la violencia contra las mujeres y que destinen recursos, tal como está estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “no se pide nada extraordinario”, dijo.

“Lo primero es que se sepa que una declaratoria de AVG no es ni una maldición ni un regaño por parte de la federación. Sino al contrario, es la articulación de un aparato institucional que seguramente en algún momento falló o que estaba ausente y se tiene que empezar a trabajar en él. Una vez declarada la alerta, los gobiernos estatales deben saber que tienen la oportunidad de ejercer acciones que permitan combatirla”, concluyó. (Berenice Chavarría Tenorio)