Morelos se queda sin subsidio federal para atender AVG

Morelos se quedó sin posibilidades de acceder a los recursos federales que entrega la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a los estados en Alerta de Violencia de Género (AVG), debido a que el proyecto que presentó la Secretaría de Gobernación estatal tenía errores que no fueron subsanados a tiempo.

Conavim, la dependencia de la Secretaría de Gobernación encargada del seguimiento a las Alertas de Género, dio a conocer que de los 18 estados con declaratoria de AVG, Morelos fue el único que no recibirá el subsidio para emprender acciones contra la violencia que viven las mujeres y niñas.

La noticia se dio a conocer a menos de un mes de cumplirse cuatro años que se decretó la AVG en ocho de los 37 municipios de la entidad, y con un panorama de 286 casos de feminicidio desde agosto de 2015 al cierre de 2018, según cifras de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).

Desde 2017 Conavim publica dos convocatorias para que los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y las entidades con declaratoria de AVG participen y obtengan recursos públicos.

En el caso de la convocatoria para las Alertas de Género, que se publicó en abril, la institución recibió 159 proyectos de las 18 entidades en las que está activo el mecanismo. Del total de proyectos, sólo uno pertenecía a Morelos y no fue aprobado.

Al respecto, la titular de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Conavim, Nadia Sierra Campos, dijo en entrevista con Cimacnoticias que la Secretaría de Gobierno de la entidad presentó el proyecto “Blindaje Violeta Morelos”, el cual requería un millón 846 mil 900 pesos para su operación; sin embargo, dicho proyecto “no cumplió con los requisitos indispensables señalados en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio”.

Sierra Campos explicó que el proyecto de Morelos no se aprobó porque dentro del desglose de gastos incluía pago de suelos, un factor que desde los lineamientos de la convocatoria se encuentra expresamente prohibido y la Secretaría de Gobernación de Morelos tenía pleno conocimiento de esto.

Ante el fallo detectado por el comité que aprueba los proyectos se realizaron las observaciones pertinentes al encargado, en este caso el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien tuvo 10 días hábiles para modificarlo.

“Se le señaló que el cronograma de presupuesto y actividades no coincidía con los lineamientos y a pesar de que eso, el error no fue subsanado”, Nadia Sierra detalló que la Conavim aprobó solo 72 proyectos y en total se otorgaron 109 millones 993 mil 226 pesos.

“Blindaje Violeta Morelos” tenía por objetivo fortalecer la activación del Protocolo Alba un mecanismo para la localización de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas; capacitar con perspectiva de género y Derechos Humanos a elementos policiacos que conforman las células de búsqueda; así como la conformación del Comité Técnico Interinstitucional, que permitiera la vinculación de todas las dependencias encaminadas a la pronta localización.

La titular de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos de Conavim, afirmó que, si bien este recurso representa un extra para los estados, los gobiernos locales tienen la obligación de otorgar presupuesto para la atención de las medidas de la Alerta.

Indicó que Morelos es un caso al que la dependencia federal le está prestando atención, debido a que desde marzo de 2017 no han presentado ningún informe de cumplimiento de la AVG.

La Conavim dio un mes al gobierno de Morelos para detallar las acciones que han realizado desde hace cuatro años cuando se convirtió en el segundo estado al que se le declaró la Alerta, así como las acciones que van a realizar en el 2020.

HAY RECURSOS PARA ATENDER VIOLENCIA: IMM

Para la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), Flor León Hernández, el hecho que no recibirán el fondo federal no es un problema pues afirmó que es el único recurso al que pueden acceder.

En entrevista León Hernández aseveró que IMM cuenta con una bolsa de 17 millones de pesos obtenidos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) y del fondo Proequidad ambos otorgados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Cabe recordar que este último fondo (Proequidad) es para la atención del embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil.

“Estamos atendiendo la problemática de prevención y atención de la violencia”, expresó la titular del IMM y reconoció que aún no se tienen los resultados deseados, “pero es parte del proceso”, dijo.

León Hernández hizo un llamado al Congreso estatal y a las dependencias del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que destinen presupuesto a la atención de la AVG.

MÁS ALLÁ DE LOS RECURSOS

En opinión de la fundadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH), Juliana García Quintanilla, el problema ante el feminicidio en Morelos no son los recursos económicos, sino “una ausencia de compromiso para atender la problemática”.

En entrevista con esta agencia, la vocera de CIDH Morelos, organismo peticionario de la AVG, denunció que en la entidad no se está atendiendo la violencia feminicida.

“La presente administración no ha querido prestar atención a su obligación. Tendrían que haberse preocupado en la elaboración de un proyecto puntual. No me parece que tenga que ver con un problema de dinero, sino con un problema de negligencia y de iniciativa. Deben analizar cómo actuar de forma eficiente para generar acciones que disminuyan la violencia”, expresó.

Desde 2015, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec son los municipios con declaratoria de violencia de género debido a las altas cifras registradas de feminicidio y desaparición de mujeres.

Desde entonces, los índices de violencia no han reducido, así lo muestra el informe “La geografía del feminicidio en Morelos del 2000-2018” realizado por el CIDH, en ese periodo se registraron 935 casos de feminicidio, mientras el Gobierno estatal reportó mil 455 muertes violentas de mujeres, sin especificar si se trata de feminicidio u homicidio.

Lo que este panorama deja ver es que “no hay informes que integren cifras y tampoco coordinación estatal. La Fiscalía no dice cuántas carpetas están abiertas por feminicidio ni cuántos feminicidas están en la cárcel. La Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y el IMM, no están coordinados”, afirmó Juliana García.

“Se han implementado proyectos que suenan bonitos en el discurso, que sólo hablan de lo que se va a realizar, pero puntualmente no hablan de las acciones para disminuir los índices de violencia feminicida, que para eso fue la solicitud”. Por ello, la defensora solicitó a Conavim detectar las negligencias y sancionar a los responsables de dichas omisiones.

En suma, la CIDH denunció que en el marco de la quinta sesión del “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario” (GIM), que da seguimiento a la AVG, realizada el pasado 30 de agosto, no se les permitió presentar el informe que elaboraron para dar observaciones en cuanto a las acciones realizadas por la actual administración.

“Para la CIDHM y en nuestro carácter de organización peticionaria, esta reunión refleja una actitud de falta de interés en el tema central de la Alerta de Violencia de Género y la aplicación de acciones tendientes a disminuir la violencia feminicida en la entidad, que lejos de disminuir los feminicidios siguen al alza y ocurriendo día con día, en toda la entidad morelense, por lo que en ese sentido mantenemos una postura crítica al respecto”, expresaron a través de un comunicado.

Mientras tanto, en lo que va del año, en Morelos se tienen registrados 17 casos de feminicidio y hay 42 asesinatos violentos perpetrados contra mujeres que no entraron en la clasificación de feminicidio según datos de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidios de la entidad.

Cifras que no concuerdan con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a pesar que recopila la información de la Fiscalía de Justicia, indica que en Morelos se perpetraron 20 casos de feminicidio de enero a junio 2019. (Berenice Chavarría Tenorio

)