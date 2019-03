Nicolle Tally padeció rechazo por ser mujer y tener sobrepeso

México, 17 Mar (Notimex).- Tener sobrepeso y ser mujer hicieron blanco de señalamientos a la cantante guatemalteca Nicolle Tally por parte de la gente. El sentimiento que le invadió, lo plasmó a través del tema “Habrá”, que incluirá en su próximo EP.

“’Habrá’ es una canción que escribí porque hubo una situación muy incómoda en la que me señalaron por ser mujer. Es algo complicado, pero creo que si uno hace las cosas no tanto con el hígado sino tratando de encontrar la mejor manera de resolver, se puede lograr sin tanto conflicto, sin usar la violencia”, comentó en entrevista con Notimex.

A través de su música, Nicolle Tally busca crear conciencia con respecto a que existe un problema de discriminación en contra de las mujeres y mismo que debe terminar.

“Pese a que estamos en el siglo XXI, las mujeres tenemos que vivir con eso. Si uno tiene voz y tiene voluntad de salir adelante, siempre lo vas a lograr por más que te pongan trampas. Cada canción que dé a conocer, quiero que mis seguidores sientan lo que yo estaba sintiendo en ese momento y sepan que uno tiene que salir de todo eso y qué mejor manera que hacerlo con la música”.

A los 11 años, se lanzó como actriz, cantante y modelo, aunque esto último no la tenía muy convencida debido a que su talla no cumplía con los cánones establecidos.

“No me sentía capaz de hacerlo, pues no era talla 0, tampoco era altísima, pero mi entrenadora me decía que un talento se debe formar de todo un poco. El modelaje siempre me había gustado y para llevarlo a cabo dejé todos los prejuicios y me acepté como soy”.

En 2014, audicionó para las Olimpiadas Mundiales del Arte, que se realizan en Long Beach. Ahí participó en franjas de la actuación, instrumentos, modelaje y actuación. Fue contactada por LA Models y el productor de Saturday Night Live para varios proyectos.

“Logré aceptarme como soy gracias a la mamá tan grande que me tocó, porque ella siempre me decía que no importaba lo que el resto de la gente dijera si yo me creía capaz de hacer las cosas. Es decisión propia asegurar que te valoras lo suficiente”.

Admitió que mucha gente le propuso bajar de peso a través de ejercicio y una dieta saludable.

“Sí creo que deba seguir un estilo de vida saludable, aunque no precisamente hacer dieta, sino más bien comer bien, dormir más, realizar actividades deportivas y cosas recreativas. En alguna ocasión, un pariente me dijo que debía ser talla 0 y no estuve de acuerdo”.

Nicolle Tally se encuentra en México para presentar su nuevo sencillo “El juego”, en el que por primera vez hizo una colaboración y fue al lado de su compatriota Piva.

“Es una historia de amor que trata sobre una pareja que se tiene el uno al otro. Es un tema basado en algo que me sucedió a los 11 años con mi primer amor. Fue algo tan puro, éramos muy chiquitos y sentíamos que iba a durar para siempre.

“Hace poco lo vi y sentí lo mismo, por eso quise expresarlo, porque no importa cuántos años pasen, cuántas pruebas, siempre al vernos se vuelve a sentir todo eso. Nunca antes había querido mostrar algo tan privado de mí, pero al final decidí hacerlo”.

El tema forma parte de un EP cuyas letras son habladas al inglés y español. Dijo que cada canción es diferente a cualquier otra, reflejando mucho de su personalidad. Lo estrenará en octubre próximo con “Karma” y “Me gusta”, otras propuestas que ya ha presentado.