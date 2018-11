Migrar, la última oportunidad

Veracruz, México, 6 noviembre 2018 (SEMlac/TestigoPúrpura).- Vivió 12 años de violaciones. 12 años durante los cuales los pandilleros tocaban a su puerta a cualquier hora, cualquier día, para despertarla, para violarla una y otra vez. Doce años de terror que terminaron el día en que se levantó a las tres de la mañana, dejó a su hijo dormido y partió rumbo a México para nunca regresar.

Ella no puede dar su nombre, el solo hacerlo siente que la pone en riesgo. A sus 36 años, está en un albergue en un punto de la ruta migratoria, esperando algún documento que la deje volver a empezar en México.

Su vida de terror comenzó a los 15 años cuando sobrevivió a la violación sexual de uno de sus cuñados y, al acusarlo con su familia, encontró amenazas para persuadirla de denunciar.

Entonces decidió casarse, se lo pidió a un novio que tenía para poder salir de su casa en donde estaba expuesta a volver a ser víctima de violencia sexual.

Estudió enfermería, pero nunca pudo ejercerlo por la falta de empleo.

Esos años pudo descansar. Tuvo dos hijas, un hijo y por única ocasión de su vida relaciones sexuales por gusto.

Pero cuando su matrimonio no funcionó, se convirtió en un objeto sexual de las pandillas. México es su oportunidad de volver a ser persona.

“Ya no dormía. Estos días he podido volver a dormir. Llegaban a cualquier hora. A veces en la casa, a veces me llevaban al monte”, contó entre susurros, entre lágrimas. “Si estaba en mis días me decían que no importaba”, añadió para decir que fue violada de todas las formas posibles.