Jóvenes, mujeres y diversidad sexual: ¿cómo participan en las elecciones?

Aunque la juventud podría tener mayor incidencia en el voto, pues representa un mayor porcentaje en la lista nominal, también es la población que más se abstiene de participar en las elecciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la juventud abarca desde los 15 hasta los 29 años, y las personas de 18 a 29 años representan 31 por ciento del total de la lista nominal, es decir, un millón 400 mil 61 jóvenes.

En Puebla, el rango de edad con mayor representación en la lista nominal de 2018 es el de 20 a 24 años con 13.57 por ciento y el de 25 a 29 años con 13.08 por ciento, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, de acuerdo con cifras del Estudio Muestral de Participación Ciudadana, en la elección de diputados federales de 2015, hecho por el INE, el mayor porcentaje de abstención se dio en los rangos de edad de 19-34 años junto con el de 85 años en adelante, grupos que representan casi 41 por ciento de la lista nominal a nivel nacional.

Esto quiere decir que durante las elecciones federales de 2015 el porcentaje de abstención en personas de 19 años fue de 65.8 por ciento, en personas de 20 a 24 años fue de 70.3 por ciento y en personas de 25 a 29 años fue de 70.6 por ciento.

El único rango de edad que superó en porcentaje de abstencionismo al grupo de jóvenes fue en de más de 85 años, con un 74.4 por ciento de abstención.

En entrevista para LADO B, Lizeth Mejorada, activista e integrante de la organización Puebla Vigila, opinó que este alto porcentaje de abstencionismo en personas jóvenes se debe a la ausencia de una formación política.

“No nos han enseñado todavía que la política tiene que ver con muchas cosas fuera de las votaciones, que tiene que ver con participación ciudadana, con involucrarte en tu colonia. Y si no tenemos una buena formación entonces no sabemos cómo incidir, cómo involucrarnos y seguimos pensando que un voto de nosotros no afecta en nada. El problema está en cuando 60 por ciento de los jóvenes piensa así y por eso no sale a participar.