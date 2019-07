Bohemian Rhapsody alcanza mil millones de visualizaciones

Brian May y Roger Taylor, fundadores de la banda, agradecen a los fans el interés por ellos

México, 22 Jul (Notimex).- El video musical de la banda británica Queen, Bohemian rhapsody, impuso un récord en una plataforma de reproducción de videos, al superar mil millones de visualizaciones.

A más de cuatro décadas de su creación, el audiovisual del tema que se estrenó en 1975 hizo historia en la plataforma, pues es el primer video perteneciente a los años 70 en alcanzar esa cifra de visitas.

En redes sociales, los músicos Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de la banda, agradecieron a sus fans y señalaron que “estamos honrados de que Bohemian rhapsody acaba de llegar a un billón de visitas en youtube”.

Para celebrar este logro, anunciaron que crearán tres nuevos videos musicales para sus canciones, en los que podrán participar sus seguidores como parte de una campaña llamada You are the Champions.

“Músicos, cantantes, bailarines, artistas visuales o quien simplemente quiera pasar un buen rato, puede visitar www.youarethechampions.com para encontrar más información y los veremos en algún sitio por el camino”, escribieron May y Taylor, quienes realizan una gira de Queen por Estados Unidos con Adam Lambert como vocalista.

Tras alcanzar el millón de visualizaciones, en el canal oficial de la banda en la plataforma se lanzó una versión remasterizada en HD del video de Bohemian rhapsody.

El video

El video musical de Queen superó oficialmente los mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el audiovisual más antiguo en ingresar al Billion Views Club de YouTube.

El récord anterior lo ostentaba la banda estadunidense de hard rock Guns N´ Roses con November rain (1992), compuesta por Axl Rose y perteneciente al tercer álbum del grupo Use Your Illusion I.

En el último año, la banda acumuló más de 3.45 millones de visualizaciones en la plataforma, obteniendo vistas masivas en Estados Unidos con 468 millones; en México con 455 millones; en Brasil con 179 millones; en Italia con 165 millones y Japón con 150 millones.

Bohemian rhapsody fue el primer éxito Top 10 de Queen en Estados Unidos. En el Reino Unido encabezó las listas de popularidad durante nueve semanas consecutivas, un récord en ese momento, antes de volver a la cima de las listas nuevamente en 1991.

Queen y su nuevo auge

En 2018, el sencillo fue nombrado el más buscado del año, y en este año, 46 años después de su lanzamiento, regresó al Top 40 en Estados Unidos, para convertirse en una de las únicas canciones en alcanzar el listado en tres décadas diferentes.

En 2004, la canción ingresó al Premio del Salón de la Fama de los Grammy y la actuación de vocalista Freddie Mercury fue nombrada por la revista Rolling Stone como la mejor de toda la historia del rock.

Actualmente, tanto la banda británica como el tema tuvieron un nuevo éxito en el mundo, tras el estreno de la película Bohemian rhapsody, protagonizada por Rami Malek, en la que se muestra la historia de Mercury, la banda y el origen de la canción.

El filme es la biografía musical más taquillera de la historia, generó más de 900 millones de dólares y ganó cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Actor.