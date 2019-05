Pablo Hernández ahora prefiere hacer música alegre y vanguardista

México, 19 May (Notimex).- Para el cantautor argentino Pablo Hernández, quien creó la banda Dead Lilies como un espacio creativo en el que comparte créditos con otros artistas, la música y el arte son radiografías de lo que pasa en la sociedad y que no se puede expresar.

Tras abrirse camino con su proyecto, en el que comparte créditos con artistas como Macy Gray, Too Short, Rama Duke y Myra Flynn, señaló que hablar de todos los temas está bien “pero lo que no embona es el fanatismo”.

Con una formación teatral en Nueva York, recordó que al principio comenzó a abordar temas como el maltrato a la mujer, el abandono y la soledad, y actualmente le apuesta a hacer música alegre.

“Hablaba un poco de los problemas con los que la gente convive a diario, pero para mí la música también es sanadora que en tres minutos te puede deshacer un poco de los problemas”, indicó en entrevista con Notimex.

Señaló que ese cambio de rumbo en su temática tiene que ver con su crecimiento artístico, pues ahora prefiere música que aporte alegría a la gente.

“Venía del teatro y parecía que todo tenía que ser dramático, pero recientemente estoy tratando de hacer conciertos alegres, optimistas, inspirándome en cosas como lo que ves cuando vamos caminando por la calle, con un árbol o con las vivencias”, comentó.

Pablo Hernández, quien recientemente lanzó su video del tema Where We Started en el que colabora con Macy Gray con imágenes de Buenos Aires, Patagonia, Los Ángeles y la Ciudad de México, indicó que le gustaría colaborar con más artistas latinos.

“En este video hay una actuación especial de la cantante Ingrid Löw con quien también Dead Lilies, colaborará este verano. Me encanta el estilo y la frescura, al principio me acerqué a ella por las similitudes que encontré con Macy Gray y su caudal de voz, ahora empiezo a conocer más de sus facetas como artista y me parece que será una gran colaboración”, señaló.

Con el ánimo de hacer música alegre, vanguardista y muy bailable, Pablo Hernández quiere mostrar que cuando se trabaja y se esfuerza “se puede lograr lo que uno se propone, hablar desde el corazón, si te capacitas, estudias, te preparas se pueden lograr los sueños”.