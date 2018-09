Carolina Ross destaca en plataformas digitales

México, 20 Sep (Notimex).- La cantante mexicana Carolina Ross, ex participante del “reality” “La voz… México” (2013), se lanza de lleno a la música con “Buena señal”, título de su disco de corta duración (EP) debut, con el que anhela conquistar a su audiencia más allá de las plataformas digitales.

La intérprete originaria de Culiacán, Sinaloa, asegura que nació con un micrófono en la mano y que hoy, al paso de los años, dichas plataformas le abren las puertas del éxito.

Ross descubrió su amor por la música a muy temprana edad y desde los seis años comenzó a tomar clases de canto y a subir a los escenarios.

Esta joven promesa de la música tiene en Spotify a más de 452 mil oyentes mensuales, mientras que en su canal de YouTube cuenta con más de un millón de suscriptores, quienes la impulsaron a dejar atrás los “covers” y a grabar su primer EP.

En entrevista telefónica con Notimex la sinaloense denota su efusividad por la presentación, la primera en su corta trayectoria, que tendrá este 21 de septiembre en Monterrey, Nuevo León. “Estaré en Casa Morelos, donde cantaré una serie de ‘covers’ con los que me di a conocer en redes sociales”.

En su “set list” la cantante norteña añadirá temas que vienen en su disco y que lanzará en breve, “creo que me irá bien, pues mucha gente me ha escrito a mis redes sociales prometiendo que me van acompañar y eso me hace muy feliz”.