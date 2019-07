Keanu Reeves sorprende una vez más con su humildad y sencillez

Keanu Reeves, uno de los actores más controvertidos de Hollywood, pero a la vez uno de los más queridos por su humildad, sorprendió a una fan con un gran detalle.

Durante la filmación de la película ‘Bill & Ted 3’, Keanu, quien se dirigiría en auto a la locación, vio en el jardín de una casa el cartel con la frase YOU RE BREATHTAKING (tu eres impresionante) mensaje que para el actor es muy significativo pues en junio de este año, durante la conferencia de videojuegos E3, un admirador le grito “Eres Impresionante..!” Y Reeves le respondió: “Tu eres impresionante…”. Volviéndose una escena que estuvo en tendencia durante varios días en redes sociales.

Por tal razón el actor se detuvo frente a la casa para firmar el cartel y aprovecho para tomarse fotos con la autora del mensaje y sus hijos. “¡Stacey, tú eres impresionante!”, escribió el artista, refiriéndose a la mujer que no salía aun de su asombro, como mas tarde declaró. “Sabíamos que estaba filmando (Keanu Reeves) en esta calle, así que mi hijo dijo que tenemos que hacer un cartel que diga ‘Eres Impresionante’ y así lo hicimos, unos cuantos autos pararon, pero luego un coche se detuvo y ahí estaba, en realidad se detuvo”.. Incluso Stacey Hunt comento que fue Keanu quien le pidió permiso para firmar su cartel y tomarse fotos con la familia.

Este es un evento más en la carrera del actor, quien además de protagonizar éxitos en la pantalla grande, se ha ganado el cariño y respeto por su humildad y disposición a la hora de convivir, firmar autógrafos y tomarse selfies con sus admiradores.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO

— Sjhunt305@gmail.com (@sjhunt305) July 18, 2019