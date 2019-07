¡Belinda y Lupillo Rivera tienen nidito de amor!

View this post on Instagram

Conoce el nuevo nidito de amor de #belinda y #lupillorivera . La cantante y compositora Belinda aterrizó en Fairfax, comprando una casa moderna llena de arte personalizado por $ 4.25 millones , la casa en forma de caja ingresa a través de una puerta giratoria de 10 pies a un amplio plano de planta abierta lleno de vidrio y pisos de madera clara. Un trío de piezas del artista Punk Me Tender alinean la sala de estar interior-exterior, y un gran mural del artista callejero RETNA ancla la pared de la escalera flotante.