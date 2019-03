“No tengo porque ponerme gorda para ser una primera actriz”: Lucía Méndez

Lucía Méndez vuelve a dar de qué hablar con respecto a su figura, pues luego de haber estado hospitalizada y que se especulara era por una operación para delinear cuerpo, ahora la cantante y actriz presume su delgado abdomen.

Negando que se haya sometido a una intervención para mejorar su aspecto, La Méndez aseguró: “me he dedicado a delinear mi cuerpo, y aunque soy una mujer madura me he propuesto a tener el cuerpo así. No tengo porque ponerme gorda descuidada para ser una primera actriz…”.

Sin embargo, la delgada figura de la artista ha sido blanco de críticas desde que abandonó el hospital, pues durante un encuentro con los reporteros, Lucía decidió mostrar su cuerpo, y muchos se sorprendieron al no poder ver su ombligo.

“Estoy bien, bueno, más flaca. No me he hecho ninguna lipoescultura”, dijo en aquella ocasión Méndez, aunque si le preocupó su aspecto y no quiso dar entrevista hasta después de asegurarse que no se veía mal ante las cámaras.

No obstante, estas nuevas declaraciones han divido opiniones, pues aunque muchos le alaban el cuidado que tiene en su aspecto, otros le señalan que debe vestirse y comportarse de acuerdo a su edad.