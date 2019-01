Los Tucanes de Tijuana inundarán de ritmo norteño a Coachella 2019

México, 3 Ene (Notimex).- Los Tucanes de Tijuana, junto con Ariana Grande, Zedd, Tame Impala, J Balvin, Bad Bunny, encabezan el cartel del festival de música Coachella 2019, que se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California.

En 2018, Ariana Grande se consolidó como estrella del pop con su disco “Sweetener” y éxitos como “No tears left to cry”, “God is a woman” o “Breathin”.

A través de su cuenta de Twitter, Coachella dio a conocer la lista de los artistas que se presentarán en su escenario, entre ellos, Tame Impala, Childish Gambino, Janelle Monáe, Diplo, Solange y Khalid.

Además de Los Tucanes de Tijuana, J Balvin, Bad Bunny, Rosalía y Mon Laferte, pondrán el sabor latino al festival que se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril.

El cartel incluye a The 1975, DJ Snaje, Rufus du Sol, Black Pink, Anderson Paak, Kacey Musgraves, Juice WRLD, Ella Mai, Fisher, Jaden Smith, Nina Kraviz, Gordgon City, Khruangbin, Kayzo, dvsn, King Princess, Chris Lake, Jauz, Hot Since 82, Charlotte Gainsbourg y Sophie.

Así como a Nicole Moudaber, Tierra Whack, Polo Pan, Beach Fossils, Yellow Days, Frights, Nora en Pure, Yves Tumor, SG Lewis, Kero Kero Bonito, JPEGMAFIA, Calypso Rose, Nic FAnciulli, Kölsch, CamelPhat, Let’s Eat Grandma, US Girls, Anna Lunoe, Amelie Lens, Hurray for the Riff Raff, Walker&Royce, Turnstile, Rat boy, 88Glam, Ross FRom Friends Lauren Lane, Still Woozy, Bakar, Blond:ish, Tomasa del Real, Las Robertas y Dave P.

También participarán Kid Cudi, Weezer, Aphex Twi, Billie Eilish, Bassnectar, Four Tet, Christine and the Queens, Wiz Khalifa, Mac DeMarco, Bazzi, Maggie Rogers, Sheck Wes, Gryffin, Bob Moses, Virgil Abloh, Tale of us, Mr Eazi, Sabrina Claudio, Ty Segall White Fence, Deep Dish, Smino, FKJ, The Interrupters, SiR y Idris Elba.

De igual manera se presentarán Parcels, Jain, Soulection, Turnover, Sales, Stephan Bodzin, CloZee, Arizona, Murda Beatz, Jambinai, Âme, Chon, Little Simz, Adriatique, Lee Burridge, The Garden, Agoria, Hop Along, Shame, Superorgasmic, Serpentwithfeet, Ookay, Steady Holiday, Javiera Mena, The Messthetics, The Red Pears y Heidi Lawden.

El cartel lo completan Dillon Francis, Chvrches, YG, Cirez D, Playboi Carti, H.E.R, Blood Orange, Pusha T, Unknown Mortal Orchestra, Kaytranada, Gucci Gang, Jon Hopkins, Sofi Trukker, Burna Boy, Lizzo, Dermont Kennedy, SOB X RBE, Clairo, NGHTMRE, Perfume, Boy Pablo, Guy Gerber, Hyukoh, Emily King, Dennis Lloyd, Alice Merton y Shallou.

Así como 070 Snake, Soccer Mommy, Rico Nasty, Cola Boyy, Wallows, Mansionair, Nocturnal Sunshine, Dusky, Yotto, Patrice Bäumel, Easy Life, Han Blomqvst, Iceage, Men I Trust, Charlotte de Witte, Social House, Ocho Ojos, Razorbumps y Tara Books.