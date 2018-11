“Chabelo” cuenta detalles de su encuentro con Luis Miguel

Tras darse a conocer la fotografía que se tomaron Luis Miguel y Xavier López “Chabelo”, misma que provocó gran furor en redes sociales, es el llamado “Amigo de todos los niños”, quien ha contado algunos detalles de este encuentro.

A pesar de que el conductor es muy reservado con su vida privada, durante una entrevista para el programa ‘Un Nuevo Día’, de la cadena Telemundo, contó:

“Yo estaba cerca de por ahí, donde él estaba (en Acapulco), entonces él me mandó uno de sus empleados a decirme que me quería saludar”.

No obstante, “Chabelo” confesó que algo no le agradó durante su encuentro con el intérprete de “La Incondicional”, y agregó: “Y fui, le caí a saludarlo, pero luego me fui porque vi con quien estaba y no estuve mucho tiempo”.

Hasta el momento se desconoce quién sería esa persona que no es del agrado del “Chabelo” y que hizo que la reunión entre ambas estrellas fuera muy breve.

Video a partir 1:29