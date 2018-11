Paulina Rubio afirma que su comentario a favor de Trump es sarcasmo

Paulina Rubio entró en tremenda polémica durante su presentación en el concierto “Las que mandan”, donde expresó su cariño hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras hacer su entrenada en la tarima y agradecer por la presencia del público, la cantante mexicana expresó: “Te queremos Donald Trump”, momento en que los abucheos y rechiflas comenzaron.

El video llegó a las redes sociales, mismo que desató las criticas y agresiones de los internautas, detalle que la llamada “Chica Dorada” no paso por alto y a través de sus cuentas explicó:

“A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. ¡Gracias LA por esa noche!”.