Laura Zapata abandona entrevista tras escuchar el nombre de Thalía

A pesar de que Laura Zapata reveló que tuvo un encuentro cordial con Thalía cuando la cantante visitó a su abuela en la Ciudad de México hace algunos días, tal parece que la relación entre ambas sigue siendo complicada, pues al escuchar su nombre en una entrevista, la actriz decidió abandonar el set de televisión.

Resulta que durante su visita al programa SNSerio en Multimedios, Zapata se retiró del programa cuando uno de los conductores principales, le mencionó que, si Juan Gabriel aparece y está vivo, ella tendría que hacer el Thalía Challenge.

Inmediatamente, Zapata contestó: “ay yo también ya me voy, ¡qué hueva me dieron!”, para después abandonar el programa durante su transmisión.

A pesar de que los conductores intentaron detenerla, esto fue en vano, pues Laura no se detuvo y se retiró de la emisión televisiva sin pensarlo.

Finalmente, en redes sociales Laura comentó: “Mi querido Mauricio, sí, que flojera me dieron y me fui encantada de la vida … ser invitada para hablar de lo que no le interesa a mi público saber … me pareció ocioso. Después de tener todo el día programas a la altura de una @licmariajulia decidí que éste no era lo esperado”.