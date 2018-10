Luz Casal arriesgaría con temas urbanos sólo si la curiosidad la llama

México, 21 Oct (Notimex).- Con 30 años de exitosa carrera y la intensidad que caracteriza a su música, la cantante española Luz Casal se sincera al decir que no rehuiría subirse al tren del género urbano, siempre y cuando no fuera por moda, sino porque la canción sea buena y despierte su curiosidad.

En entrevista con Notimex, Luz rechaza que se sienta incómoda o molesta cuando se le pregunta si haría un dueto con algún intérprete del género urbano, como han hecho varias figuras del pop, del rock y hasta de la balada romántica con tal de estar en las listas de popularidad.

“Siempre que la canción sea buena, haya algo de aventura y mi curiosidad me lleve a hacer cosas inesperadas pues lo haré, pero no me veo cayendo en la tentación de hacer las cosas para no quedarte apartada, para seguir en el tren”.

La cantante establece que, de su parte, no hay prejuicio al género, pues lo mismo le gusta el pop, el rock o el bolero.

“Yo verdaderamente quiero tener la libertad de cantar aquello que necesite cantar para contar una historia o expresar un sentimiento. No hablo en términos de géneros, para mí los géneros están ahí para usarlos, según mis necesidades.

“No soy ni ortodoxa, ni impura, o sea si tengo que expresar algo puedo hacerlo de la misma manera, que si estoy necesitada de expresar el amor en cualquiera de sus manifestaciones”.

Eso sí, si se diera una combinación de estilos, tendría que ser de manera natural, nada obligado.

“Todas las colaboraciones que he hecho han sido de manera espontánea, no obedecen a un cálculo de una discográfica o a una intención de no quedarse fuera del momento”, consideró.

Casal, quien el 28 de octubre dará un concierto en el Teatro Metropólitan y un día antes estará en un festival de jazz en Cancún, se define como una intérprete arriesgada, nunca cerrada a nada, pero le tiene que gustar el proyecto.

“Para mí las colaboraciones tienen que ser siempre producto de la naturalidad. No pongo en duda lo que hagan otros, pero si un día aparece una invitación para hacer algo totalmente distinto y me siento capaz lo haré.

“Yo voy a mi ritmo, hago las cosas como considero las tengo que hacer y asumo los riesgos que haya que asumir, pero no me dejo caer en tentación de las que no me resultan apetecibles”.

Casal recuerda que hace años, habiendo grabado ya cinco discos de pop-rock, surgió la propuesta de cantar “Piensa en mí”, de Agustín Lara, para la cinta “Tacones lejanos”, de Pedro Almodóvar, y lo hizo.

“Ninguna canción de las que hubiera hecho encajaba con “Piensa en mí”, pero a mí me parecía que yo podía hacerla y se dio, y fue verdaderamente una decisión arriesgada, porque todo mundo pensaba “bueno, aquí la rockera ¿cómo va a cantar eso?”

“Y bueno, yo verdaderamente no conocía muchas canciones de Lara, sólo “Madrid”. Pero cuando la escuché pensé: “esto yo lo puedo hacer”, y lo hice, tan convencida, tan segura y tan confiada; estaba tan ilusionada de formar parte del equipo de “Tacones lejanos” y de trabajar con Almódovar que verdaderamente ha sido una de las grabaciones más plenas que he hecho en mi vida”.

En su reencuentro con el público mexicano luego de tres años de ausencia en nuestros escenarios, la española celebrará sus 30 años de carrera.

“Estoy muy ilusionada por volver, me da mucha ilusión porque llevo tres años largos sin hacer un concierto en la Ciudad de México”, expresó.

Luz contempla la interpretación de su lista de éxitos, pero también de su nuevo álbum “Corre el Aire”, que la tiene muy satisfecha, no sólo porque ha sido muy bien recibido por su público, sino porque le significa una renovación.

“Es un álbum en el que hay reflejo de cosas distintas, que expresa las vivencias, las sensaciones, las historias que he vivido en los últimos cuatro años largos. Entre el disco anterior, “Almas gemelas” y éste.

“Hay canciones muy distintas, de temática, de ritmos, sonoridad. Como lo dice el tema que da nombre al disco, es como una petición de que se renueva el aire, la densidad, todo aquello que nos disgusta, para que sea arrastrado por una nueva corriente”, señaló.

Luego de sus dos únicas presentaciones en México, la cantante regresará a España, donde aún le quedan conciertos de su gira europea para cerrar el año.

“Entre los que me faltan tenemos el del próximo mes en Francia en un fórum internacional y luego en la capital de Serbia, donde hemos hecho varios conciertos. Entonces hasta el 16 de diciembre vamos a estar así, cumpliendo compromisos”, compartió.