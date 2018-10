Gary Barlow lleva 13 años sin montar en el metro de Londres

El cantante Gary Barlow lleva 13 años sin utilizar el metro de Londres en sus desplazamientos diarios por la capital británica, pero antes de que alguien pueda sacar conclusiones precipitadas y acusarle de esnob o asumirlo como algo normal dado su estatus de celebridad, el propio intérprete ha revelado que su decisión está más bien ligada al trauma de haber vivido muy de cerca los brutales atentados terroristas del 7 de julio de 2005, los cuales acabaron con la vida de más de 50 personas y dejaron alrededor de 700 heridos.

“No puedo utilizar el metro a día de hoy. Me aterraría demasiado la mera idea de tener que hacerlo”, ha confesado el líder de Take That al diario The Sun antes de explicar que, en tan fatídico día, él se encontraba en uno de los trenes que se dirigían a la estación de Edgware Road, donde tuvo lugar una de las explosiones, a escasos metros de donde se produjo la detonación.

“Estaba en uno de los trenes que se metieron en el túnel de Edgware Road, y cuando empezó a reducir la velocidad se escuchó la explosión. Cuando estalló la bomba, sentimos una fuerza increíble y acabamos todos encima unos de otros, como si nos hubieran golpeado por debajo. Fue aterrador”, ha rememorado sobre el ataque que dejó siete de las víctimas mortales de la jornada.

El artista y sus compañeros de vagón tuvieron que permanecer algo más de una hora encerrados en el suburbano hasta que fueron evacuados por los servicios de emergencia y, durante esos minutos que se hicieron “interminables”, en el ambiente se respiraba una mezcla de desconcierto, incertidumbre y terror ante lo que sin duda parecía un incidente de gran magnitud.

“Fue una experiencia realmente aterradora. Nuestro vagón e llenó de polvo y de humo y todo el mundo se había ensuciado. Tuvimos que esperar una hora dentro del tren que se me hizo interminable y cuando salimos seguíamos sin tener ni idea de lo que estaba pasando”, ha explicado en la entrevista.