Bradley Cooper presenta en San Sebastián “Ha nacido una estrella”

San Sebastián, 29 Sep (Notimex).- Pensando ya en un segundo proyecto como director, el estadunidense Bradley Cooper presentó en la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián su nueva versión de “Ha nacido una estrella”, en la que también interviene como actor junto con Lady Gaga.

Cooper llegó la víspera a esta ciudad del norte de España donde fue recibido con aplausos y entusiasmo por parte de sus seguidores con quien se tomó fotografías y selfies además de que firmó autógrafos. “Estoy muy agradecido por la recepción que me han dado”, dijo.

“El hecho de hacer un remake de una película y que lo dirija alguien que no hubiera dirigido antes nada no era una buena receta”, aseguró bromeando, aunque al insistirle si está pensando en volver a dirigir afirmó que “sí hay algo, pero no voy a hablar de ello, soy de los que piensan que puede caerse el proyecto”.

Sonriente en todo momento, sostuvo que “lo que te maravilla a la hora de dirigir es que puedes colocar al público en el sitio donde tu crees que corresponde con la historia que vas a contar”.

“Como espectador, ves la funcionalidad y no te das cuenta de que te están manipulando con la cámara, la cámara tiene una función muy específica”, añadió.

Cooper definió a su película como “íntima y épica” estando varios elementos muy presentes, como la fama, una historia de amor y la música.

“La fama para mi tiene que ver con el influjo de la energía dentro de un espacio confinado y en el silencio”, expuso y añadió que para él “es maravilloso haber podido hacer todo esto, sobre todo haber elegido un casting con personas que a mi me parecen fascinantes, que pensaron que podían darlo todo y así lo hicieron”.

Sobre Lady Gaga, enfatizó que todo el mundo que la conoce sabe que es “una de las grandes artistas de nuestro tiempo” y “mi trabajo fue hacerle la propuesta cuando le conocí, esperaba que ella se quisiera entregar a la película y aceptó, así que yo creé un entorno lo más seguro para introducir ese talento”.

Hizo hincapié en que Lady Gaga es una actriz increíble, “nunca había tenido oportunidad de interpretar un papel en una película que le haya pedido tanto y ella se entregó, estoy alucinado de lo que he logrado en esta película”.

Incluso confió en que Lady Gaga siga un camino cinematográfico. “Como aficionado al cine me gustaría ver qué puede hacer en el cine”, añadió.

“A Star is Born” es la cuarta versión del mismo título y con el mismo tema después de las de 1937 con Janet Gaynor, de 1954 con Judy Garland y de 1976 con Barbra Streisand, las dos últimas también musicales.

En esta nueva versión de la icónica historia de amor, Bradley Cooper debuta como director y encarna a Jackson Maine, un experimentado músico que descubre a Ally, una artista en aprietos de la que se enamora, interpretada por Lady Gaga.

Ally ha abandonado su sueño de convertirse en una cantante de éxito hasta que conoce a Jack, que inmediatamente ve su talento natural. Esta historia íntima nos lleva en un viaje a través de la belleza y los desafíos de una relación que lucha por sobrevivir.

“Yo quería conseguir que la película mostrara una historia auténtica y las canciones revelan lo que sucede entre los dos personajes de manera que la música fue una parte indeleble de todo este proceso”, manifestó.

EL actor y ex modelo, de 43 años, consideró que “el tiempo es la mejor moneda” y que conforme se ha hecho mayor ha pensado cómo aprovechar el tiempo “y hacer una película es un gran compromiso”.

“Me gusta hacer cine, siempre he querido contar una historia pero hasta que no tuviera la indicada no quise, luego era atreverme a hacerlo y al fin llegó el momento”, concluyó.