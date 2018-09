La actuación una profesión, la música mexicana, una pasión Alex Colucci

México, 16 Sep (Notimex).- El multifacético artista Alex Colucci celebró el 208 aniversario del Grito de Independencia, en la explanada de la Delegación Cuauhtémoc, donde compartió escenario con Ana Barbara y la banda de rock La Castañeda.

En entrevista, Colucci indicó que lleva 10 años montando el espectáculo, “Wonderland show”. “Ya son más de 10 años que llevo el espectáculo mexicano a todo el país, pero aquí en la demarcación cuatro años amenizando la fiesta patria y el primero que piso el escenario principal, lo que eleva aún más mi orgullo mexicano”.

Colucci detalló que en su faceta actoral descubrió la pasión por la música: “La música mexicana me atrapó, es un imán poderoso, que nos hincha el pecho y nos hace vibrar, algo que no me sucede con la actuación, pero en la música mexicana es mi esencia, mi sangre y mi amor, lo que me llevan a ocupar este día y esta celebración en sentir ese orgullo nacional”.

El cantante recordó que el espectáculo musical surgió hace más de cuatro años, cuando en una obra de teatro le pidieron interpretar música mexicana: “Se me ocurrió meter canciones de Juan Gabriel y fue entonces que se apoderó de mí el orgullo mexicano de incluir los temas emblemáticos de nuestra cultura musical y a pesar de que la actuación es mi profesión, mi verdadera pasión es la música mexicana.

“Es tan poderosa que lo mismo que yo siento en el escenario al cantar, es lo mismo que el público siente, tengo como meta llegar al corazón de todos, sin importarme si soy un artista del momento o un cantante popular, simplemente me apasiona cantar”.