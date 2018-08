Lucia Méndez hace su versión del Thalía Challenge

Lucia Méndez ha preferido dar vuelta a la página con respecto al altercado que sostuvo con su colega Laureano Brizuela durante una entrevista en la que promocionaban el concierto “Grandes de los 80”, evento en el que compartirán escenario con otros artistas.

Durante su encuentro con varios medios, la cantante y actriz mexicana fue nuevamente cuestionada al respecto, y para no entrar en controversia, aprovechó el éxito que tiene Thalía para desviar el tema y contestar:

“Diría como Thali, ‘me oyen, me escuchan, me sienten’, estoy muy feliz haber mandado el comunicado”, y moviendo las caderas al igual que la intérprete de “Amore Mío”, agregó: “tiki tiki tiki tiki ti, yo no tengo nada más que decir, más que no hay pleito, no hay nada, simplemente quiero a Micky, estimo a Luis Miguel, y di mi punto de vista”.