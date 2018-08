Ice Cube ha cumplido su ‘sueño’ gracias a su carrera interpretativa

Además de haberse erigido como una de las figuras más relevantes e influyentes de la escena del hip hop en la década de los noventa, el músico y actor Ice Cube (49) se siente especialmente orgulloso de la forma en que ha ido redirigiendo su carrera profesional -especialmente desde la llegada del nuevo milenio- hacia el mundo de la interpretación una vez que la música ha dejado de resultarle tan útil para explotar su vena creativa.

Aunque a día de hoy trata de compaginar sus dos pasiones y, todo sea dicho, lo hace con cierto equilibrio, resulta evidente que la televisión y la gran pantalla se han convertido en su medio predilecto para exhibirse ante el gran público: una situación que, de hecho, le hace sentirse muy satisfecho habida cuenta de que, hace dos décadas, estuvo a punto de tomar una decisión que habría alterado por completo su futuro profesional.

“Al final pensé que la actuación sería más adecuada para mí por eso de la longevidad. Como deportista de élite, quizá tengas una carrera de diez o doce años, pero no mucho más. Así que pensé que la interpretación me permitiría contar con una fecha de caducidad mucho más alejada en el tiempo”, ha reflexionado en una entrevista al diario The New York Post tras revelar que se había planteado iniciar una prometedora trayectoria como jugador de baloncesto para triunfar en la NBA.