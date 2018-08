Leonardo de Lozanne se pronuncia contra la música de Luis Miguel

A Leonardo de Lozanne le pareció divertido compartir con sus seguidores de Twitter una anécdota que vivió recientemente con su hijo Bruno, quien lo preocupó al escucharlo cantar un tema de Luis Miguel.

“Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo: “Papá necesito que me ayudes con mi cultura musical.” Y le receté de inmediato: Led Zepellin, Hendrix, Queen, Bowie, ACDC y The Doors. Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi y eso si me preocupa…”, escribió el vocalista de Fobia.

Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo: “Papá necesito que me ayudes con mi cultura musical.”

Y le receté de inmediato: Led Zepellin, Hendrix, Queen, Bowie, ACDC y The Doors.

Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi y eso si me preocupa… — Leonardo de Lozanne (@leodelozanne) August 7, 2018

Sin embargo, no imaginó que ese comentario desatara una gran controversia entre sus seguidores, los cuales se dividieron en mensajes a favor y en contra, siendo estos últimos quienes consideran que “El Sol” es un gran intérprete e inclusive destacaron que es mejor artista que él.

Replicas como: “Cuando lo escuches cantando una de Fobia, preocúpate”, “Hey, si mal no recuerdo TÚ querías ser Luis Miguel region 10. Vòs te acordas cuando te lanzaste de solista????”, “Evítale Fobia y los Concorde”, “Pues por lo menos @LMXLM canta mejor que tu… y tiene mejor música que Fobia, señal de que sabe de buena música y si le termina gustando lo que le estás poniendo será muy chingón.”, entre muchas otras, se lee bajo el mensaje de Lozanne.

Inclusive, su esposa, la actriz y cantante Sandra Echeverría salió involucrada en el tema y el usuario @eltraconis contestó: “Aguas, no vaya a escuchar el disco de tu esposa y ahí sí que no como rescatarlo JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA.”

Sin dar objeción a alguno de estos mensajes, Leo agregó en otro tuit: “La buena noticia es que Andrés mi hijo menor, a sus dos años, hoy cantó: “Knocking on Heaven’s Door” de Bob Dylan. 😰😰🙌🏻 #RocknrollDad #Rocknrolldreams”.

La buena noticia es que Andrés mi hijo menor, a sus dos años, hoy cantó: “Knocking on Heaven’s Door” de Bob Dylan. 😰😰🙌🏻#RocknrollDad#Rocknrolldreams — Leonardo de Lozanne (@leodelozanne) August 7, 2018