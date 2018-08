Joven cantante habla de su relación con Mayeli Rivera, ex de Lupillo Rivera

Jesús Mendoza, cantante que ha sido ligado sentimentalmente a Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, ha dado sus primeras declaraciones sobre la relación que tiene con ella.

Durante la entrevista que brindó para el programa “El Gordo y La Flaca”, Mendoza explicó: “tenemos muy poco de conocernos, es una muy buena muchacha, la cual respeto, lo poco que la he conocido es una muchacha que es muy inteligente”.

Posteriormente, agregó: “lo único que tengo que decir es que es una mujer libre, creo que los dos (Lupillo y Mayeli) tomaron su camino, yo no sé de su vida, yo no hablo con Mayeli de él”.

Al preguntarle si siente atracción por las mujeres mayores, el joven músico confesó: “pues sí, yo no discrimino a nadie”.

De acuerdo a Jesús, él y Mayeli se conocieron hace apenas dos meses y han salido juntos en plan de trabajo, debido a que en la empresa donde realiza un proyecto que todavía no puede revelar, ella es una de sus jefas.

Finalmente, el intérprete de música regional mexicana no descarta tener un romance con la ex del hermano de Jenni Rivera. “No sé, apenas la estoy conociendo, es algo que el tiempo lo va a decidir, solamente sé que yo llegué en plan de trabajo, igual ella, yo creo, o sea, no hay ningún romance por lo pronto, pero uno nunca sabe lo que va a suceder. Cuando el amor llega, llega, por lo pronto me encuentro soltero y enfocado en mi carrera”.

