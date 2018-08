Yolanda Andrade responde a quienes la relacionan con los narcos

Yolanda Andrade nuevamente fue vinculada al mundo del narcotráfico, luego de que hace más de dos años fuera ligada al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras especularse que ella fue el vínculo entre este último y su amiga Kate del Castillo, cuando la actriz consiguió una entrevista con él.

Ahora, la controversia surgió con una fotografía que la propia Yolanda colocó en su cuenta de Instagram, pues en ella aparece portando la imagen de Jesús Malverde, reconocido como el “Santo de los Narcos”.

La polémica también se ha incrementado, debido a que la imagen junto a Malverde fue tomada en Rusia, durante el Mundial de Futbol.

Durante la entrevista que la conductora concedió al portal La Silla Rota, explicó que se llevó el busto del santo al lugar porque tenía que pagar una manda, pues le pidió que México derrotara a Alemania en la justa deportiva y le cumplió el milagro.

Asimismo, confesó que fue difícil ingresar a los lugares en aquel país con el busto de Malverde, pues tuvo que suplicar a la seguridad donde se realizaron los eventos deportivos para que la dejaran pasar con él.

Al ser cuestionada sobre lo que se ha comentado en redes sociales al respecto de la foto y su posible relación con los narcos, Andrade replicó: “No me importa lo que digan ni piensen, porque a mí no me llega ni me lastima. Sinaloa es mucho más que eso”.

Finalmente, la artista aseguró que muchas personas en México, sobre todo en Sinaloa, le tiene gran devoción a Jesús Malverde, e incluso, miles de personas lo tienen como santo de cabecera.

Foto Instagram: