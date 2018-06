Hijo de Pepe Aguilar responde a críticas por sus tatuajes en el rostro

José Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, no dudó en responder a los ataques y reproches que le hicieron sus seguidores de Instagram por los tatuajes que luce en su rostro.

A pesar de que el joven ha mostrado varias imágenes en su cuerpo, lo que ha incomodado a los internautas es que empiece a llenar su cara de grabados, por lo que empleó la famosa red para explicar:

“Puros tatuajes! 😈🤟🇲🇽😎🔥💯 Para todos los que están diciendo que en la cara no les recuerdo es mi vida yo puedo hacer lo que yo quiero, tampoco me puse un tatuaje en la cara gigante en negro todavía me veo bien y eso es la verdad ya dejen de juzgarme por mi vida”, dijo Aguilar junto a una imagen de su rostro.

Mensaje que dividió opiniones, púes mientras algunos lo apoyan, otros volvieron a expresarle su molestia al respecto. Aquí algunos mensajes que le han dejado en la red:

@darapatrondiaz: “No te haga en la cara eres muy guapo”.

@clarissaa_3866: “Porque en la cara, No lo entiendo, estuvieras muy gacho pues si, pero no inventes te quitará tu personalidad en fin a mí no gusta cómo te ves 😐”.

@juanluisbalderrama: “Qué pedo con tu vida estás idiota o qué? Te ves de la V…”.

@perlasololi: “Te sigo por q me nacía saber de ti, pero tatuaje en la cara ya no me gustó, y si es tu vida, pero nada que ver con tus hermanos ahora sí te perdimos”.

@esparzamirella: “Mira niño en la cara no, a mí me gustan los tatuajes, pero no en la cara, mira tu padre tiene sus tatuajes y sin escándalo 😉”.

Hace algunos meses, el hijo del intérprete de música regional mexicana vivió momentos de angustia al evitar la cárcel y únicamente recibir el castigo de tres años en libertad condicional, además de trabajos comunitarios por haber intentado ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos a Estados Unidos.