“Cosas que no hacemos”, de Bruno Santamaría, a la conquista de Cannes

México, 7 May (Notimex).- Hace cuatro años el cineasta mexicano Bruno Santamaría se adentró en El Roblito, un pueblito en el estado de Nayarit conocido por su alto índice de violencia, y teniendo como cómplices a cuatro niños levantó “Cosas que no hacemos”, su segundo documental.

Contrario a lo que pensaba sobre la posible guerra entre el crimen organizado, el realizador mexicano fue testigo de cómo la violencia en esa localidad ubicada en los límites de Nayarit y Sinaloa proviene del núcleo familiar y los amigos.

Santamaría reconoció que tras forjar una estrecha relación con los protagonistas de su película decidió “dejar de ver la sangre para ver la violencia que viene de la familia o los amigos”.

Con el objetivo de crear lazos entre él y la comunidad, el documentalista impartió un curso de video en la escuela primaria y realizó diversas proyecciones de cine durante los ocho viajes que realizó de manera intermitente durante cuatro años.

Tejer vínculos para conseguir historias

Bruno Santamaría llegó a El Roblito de manera orgánica, pues con el objetivo de hacer una reflexión de la violencia en México a través del cine viajó a Sinaloa, donde un tío que es periodista y otros amigos lo acercaron a diversos contextos.

Un día, durante un recorrido por una zona de manglares entre la frontera de Nayarit y Sinaloa, vio unos barquitos que se metían en una vena (túneles de árboles que se hacen en el agua) y al preguntar qué había por ahí le comentaron que era Nayarit y que no podían ir porque era una zona muy violenta.

Su inquietud por conocer historias de quienes habitaban ahí lo llevó a conocer a otras personas que lo trasladaron a la isla donde hay unos 250 habitantes y “contrario a lo que me habían dicho, vi a un montón de niños jugando béisbol en un campo”.

“Era un lugar sumamente pacífico. En la noche los niños me invitaron a quemar bombones en una fogata y me contaron de un Santa Claus que sobrevolaba la isla cada Navidad aventando dulces a los niños, de unos nomos que se le suben a una señora y cuando hay fiesta se escuchan sus gritos por todos lados porque la muerden, y que el diablo anda suelto porque está asesinando a gente. ‘Nosotros buscamos huellas o casquillos y no los encontramos’, me decían”.