Ante Atlas era ganar o ganar, dice un satisfecho Pedro Caixinha

Guadalajara, 17 Ago (Notimex).- Para Cruz Azul era ganar o ganar la víspera ante Atlas y lo consiguieron, situación que dejó satisfecho al técnico Pedro Caixinha, aunque aseguró que le hubiera gustado manejar y cerrar el partido de mejor manera.

“Era un partido importante, ante un equipo cuatro puntos delante de nosotros y que venía haciendo bien las cosas, para nosotros era importante ganar o ganar aquí, por eso estamos contentos, pero hay que seguir adelante”, señaló en rueda de prensa.

La Máquina logró su segundo triunfo seguido en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX tras imponerse 3-1 al Atlas, duelo en el que aseguró el estratega marcaron el primer gol en su mejor momento, en el cual optimizaron en su futbol vertical y en agresividad.

Destacó que fueron momentos clave marcar el 2-0 en los segundos finales del primer tiempo y el tercer gol al inicio del complemento, y aunque tuvieron claras oportunidades de anotar otros, recibieron uno, por lo que tuvieron que modificar y aplaudió lo hecho por el equipo.

“Lo que más me gusta es la adaptación que tiene mi equipo a las necesidades del juego, lo que no me gustó es no haber manejado el partido de la mejor manera y tener oportunidades de matarlo. Lo importante era ganar y dejamos una imagen clara”, añadió el estratega.

Tras recordar que ante Querétaro hicieron mal las cosas, además de que el futbol había sido injusto con la Máquina en las primeras dos jornadas con los empates ante Necaxa y Toluca, el luso señaló que analizaron al Atlas, por lo que buscaron ser más verticales y agresivos.

Aunque al final reiteró que quizá les faltó contundencia y controlar el partido cuando lo tenían 3-0, comentó que choques como el vivido en el estadio Jalisco son los que dictan cómo trabajar, “pero la idea está clara”.