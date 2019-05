Herrera descarta revancha del Porto contra Sporting en final de Copa

Lisboa, 23 May (Notimex).- El mediocampista mexicano Héctor Herrera descartó que el partido de este sábado contra Sporting Lisboa sea la revancha para el Porto, más bien es otra oportunidad para conquistar el título, con el que espera cerrar la temporada 2018-2019.

Lo anterior cuando ambas escuadras protagonicen la final de la Copa de Portugal en el estadio Nacional de Jamor, Oeiras, en lo que será el último partido de la campaña en el futbol local.

Para el tijuanense dicho compromiso será una nueva oportunidad para conquistar un trofeo, no tanto como una venganza luego de que a inicio de este año el Sporting superó al Porto en la final de la Copa de la Liga de Portugal.

“Sabemos de la importancia que tiene una final. El hecho de haber perdido la última final contra ellos (Sporting) no cambia nada. No vemos este juego como una revancha, ni como la posibilidad de sacarnos la espina”, afirmó el futbolista mexicano.

En declaraciones para la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), agregó: “En el futbol hay segundas oportunidades, y esta es una nueva hipótesis de ganar un título, sea cual sea el rival. En este caso es el Sporting y vamos a intentar ganarles”.

Como capitán de los Dragones atendió la entrevista por parte del organismo del balompié lusitano, donde reconoció la importancia de imponerse a los verdiblancos, luego que apenas hace unos días vio cómo la Primeira Liga la conquistó Benfica y Porto tuvo que conformarse con el subcampeonato.

“Para nosotros es un final muy importante, el último juego de la temporada y queremos ir a descansar felices, con otro título para el club y para nuestras carreras. Vamos a abordarla con la mayor seriedad, que es como se debe enfrentar una final: preparados para competir al máximo y para ganar”, estableció “HH”.

Herrera espera que en la cancha del Nacional la historia pueda ser distinta para los Dragones ante Sporting Lisboa, luego que en la campaña 2015-2016 perdieron una final ante Braga.

“Ya he pasado por la experiencia de una final en el Nacional en Jamor, con todo el ambiente que se vive y con el desenlace malo, el que ningún jugador quiere experimentar. Para esta final (frente a Sporting) no me imagino otra cosa que no sea ganarla y subir las escaleras para levantar la copa de campeón”, indicó.

El cotejo de este sábado podría ser el último de Herrera con los colores del Porto debido a que no se ha dado su renovación de contrato y todo apunta a que jugará a partir de la siguiente campaña con el Atlético de Madrid a falta de hacerse oficial el traspaso.