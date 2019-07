El videojuego que juegan los ingenieros de la NASA

México, 21 Jul. (Notimex).- “Igual a ellos les gusta” comenta animado en entrevista para Notimex Felipe Falanghe, creador y desarrollador de Kerbal Space Program.

Nacido en Sao Paolo, Brasil, estudió diseño de videojuegos y se mudó a México en 2010.

La decisión de migar a México no fue por trabajo, como nos comparte, viajó a tierra azteca para estar con su novia. Llegó por primera vez aquí mediante un programa de intercambio con la UVM, y admite que se habría quedado en su primer viaje en 2008, pero se hubiera retrasado dos años en sus estudios.

Terminada su carrera, Felipe viajó para quedarse definitivamente y fue contratado por la empresa de marketing mexicana, SQUAD. Su tarea era hacer animaciones e instalaciones interactivas, pero rápidamente se dio cuenta que no era lo suyo.

“El problema es que yo odio el marketing, pero así, mucho, me estaba matando”, comenta mientras ríe discretamente.

Para no perder a tan valioso integrante del equipo, SQUAD le propuso un trato: si permanecía un mes más en su puesto, lo apoyarían en el videojuego que quería hacer. La decisión de quedarse en SQUAD desembocaría en una de las historias más increíbles en la industria de los videojuegos en Latinoamérica.

Ascenso estrepitoso

Kerbal Space Program fue el primer juego del equipo que encabezara Felipe y esto los ayudó a usar su creatividad, “nadie había trabajado con juegos antes. No había como esa idea ya pre formada de que hay que hacer juegos así porque eso es lo que vende… nadie tenía esas expectativas, estábamos todos como vamos a hacer un juego y a ver qué sale”.

La primera versión del juego fue terminada en 2011 y la versión final fue lanzada en abril de 2015.

Kerbal Space Program es esencialmente un simulador de programas espaciales. La simulación es completa, desde el financiamiento e investigación de tecnologías, hasta lanzar (y perder en el espacio) naves diseñadas enteramente por el jugador. Los sistemas de órbita, la fuerza gravitatoria de los planetas, el estrés que sufren las partes de la nave por la potencia del motor, todo es calculado y simulado por el juego.

La genialidad de Kerbal Space Program se encuentra en la accesibilidad y humor del mismo, se siente como un juego, no como un problema de física.

Según la página oficial de estadísticas de Steam, Kerbal Space Program es uno de los cien videojuegos más jugados actualmente. La página steam charts ubica su pico de jugadores en 19 mil 079 en abril de 2015. En 2018, con ayuda de Take Two Interactive, conquistó las consolas al llegar al PS4 y Xbox one. Cabe mencionar que la compañía norteamericana Take Two Interactive ha publicado más de 900 juegos, entre ellos las franquicias de Grand thieft Auto y Borderladns. Críticos y jugadores quedaron encantados, la revista PC Gamer le dio una puntuación perfecta de 10/10.

Cooperación inesperada

El juego había rebasado todas las expectativas del equipo, pronto empezaron a aparecer videos en youtube de personas diseñando (y estrellando) sus propias naves espaciales. Una comunidad increíblemente apasionada se creó alrededor del juego para lanzar cohete tras cohete. En el auge de su popularidad, la cuenta de Twitter de Kerbal Space Program recibió una mención de la NASA; “Oye @KerbalSpaceP, ¿te interesa explorar un asteroide con nosotros? ¡Ve el plan aquí!”. Nadie en el equipo pensó que esto era una verdadera invitación para cooperar y simular una misión real que consistía en acercarse a asteroides y desviarlos.

En la página de noticias oficiales de la NASA incluso admiten que sus empleados juegan Kerbal Space Program y han intentado recrear misiones históricas como la de Apolo. El titular asociado de comunicaciones de la NASA, expresó que la oportunidad de colaborar con la empresa mexicana SQUAD puede “ayudar a despertar en interés de futuros exploradores en tecnologías de nueva generación y la exploración del espacio profundo”.

“Surreal”, es la palabra que Felipe usa para describir la experiencia de trabajar con la NASA. Incluso después de terminar el proyecto de Kerbal Space Program, fue contactado por SpaceX, la primera compañía no gubernamental de lanzamientos espaciales a las oficinas principales en los ángeles.

“Me invitaron para hablar… de ciencia de cohetes con gente que literalmente hace eso, y allá, resulta que a todos les encanta Kerbal, fue una experiencia surreal”, comenta Felipe entre pequeñas risas de asombro.

Durante la reunión de SpaceX, Felipe estuvo presente en un lanzamiento de una misión espacial.

Una llave al éxito

Las redes sociales no solamente le dieron la oportunidad a Kerbal Space Program de establecer una vía de comunicación con instituciones como la NASA, sino que es la razón misma de su éxito. Es claro que, sin la comunidad que compartía sus críticas, deseos y descubrimientos con el equipo de SQUAD y con todo el mundo, la visión de Felipe no hubiese alcanzado logros tan brillantes.

Ejemplo inspirador

Es claro que la industria de los videojuegos en Latinoamérica está apenas desarrollándose, pero el ejemplo de Felipe y de todo el equipo en SQUAD es una gran historia de triunfo para todos los jóvenes que quieren unirse a la industria de los videojuegos, pero están paralizados por el colosal desafío.

El consejo que nos comparte Felipe es “empezar a hacerlo, si tienes una idea de alguna manera encuentra tiempo o de empezar a hacerlo… una vez que ya tienes algo, las cosas tienen una forma de pasar alrededor… si vas tocando de puerta en puerta buscando a alguien que te de el chance de hacerlo, nadie te va a escuchar porque eso es lo que todos están esperando, que alguien les de la oportunidad… eso no funciona, la única manera de que las cosas empiecen a funcionar es sentarse y empezar a trabajar”.

El viaje de Felipe que empezó en Brasil cuando jugaba con cohetes de cartón, aún no termina. Después de la difícil decisión de separarse de SQUAD, de Kerbal Space Program y de México, viajó a California, EUA, para formar una compañía desarrolladora de videojuegos llamada Floating Origin Studios. Ahora mismo está trabajando en un nuevo simulador de modelos de aviones llamado Balsa Model Flight Simulator.

Y esta historia continuará…