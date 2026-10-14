Baja California, 14 de octubre de 2026.— Las lluvias asociadas con el huracán Simón y los remanentes de la tormenta tropical Rachel dejaron al menos seis personas fallecidas y cinco desaparecidas en México, de acuerdo con el balance de autoridades reportado hasta el martes. La mayor afectación se concentra en Ensenada, donde las corrientes de agua arrastraron vehículos, dañaron viviendas y complicaron el acceso a algunas comunidades.

Cinco fallecimientos en Baja California

La Fiscalía estatal reportó cinco víctimas mortales en Ensenada. Entre ellas figuran una adolescente de 13 años, un niño de cuatro y dos mujeres de 30 y 35 años; una quinta persona fue localizada sin vida cerca de un arroyo. Tres personas continúan desaparecidas en Ensenada, además de un padre y su hijo que salieron a pescar en San Felipe y no regresaron.

Rescates y búsqueda de desaparecidos

Alrededor de 300 integrantes de corporaciones de seguridad, fuerzas armadas y equipos de emergencia participaron en recorridos de búsqueda en las inmediaciones del arroyo El Pípila. La Secretaría de Marina mantuvo acciones para localizar a los dos pescadores. En otra zona cercana a Ensenada, personal militar rescató por aire a 32 personas aisladas en Rancho Génesis, entre ellas 13 menores de edad.

Una víctima en Guerrero

En Chilpancingo, Guerrero, una persona de 71 años murió tras el desplome de una barda durante las lluvias asociadas con Simón. El temporal también dejó árboles caídos, afectaciones en vialidades y viviendas anegadas en municipios costeros, incluido Acapulco.

Vigilancia en el Pacífico

El desplazamiento de Simón frente a las costas del Pacífico mantuvo la atención de autoridades en Nayarit y Sinaloa ante el riesgo de lluvias intensas y crecimiento de cauces. Protección Civil recomendó no cruzar arroyos ni calles inundadas y seguir los avisos meteorológicos. El saldo es preliminar y puede cambiar conforme avancen las labores de búsqueda.