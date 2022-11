Si estás considerando pedir un préstamo ya sea porque necesitas financiar un proyecto personal, estás planeando un viaje familiar para las fiestas de fin de año o simplemente porque necesitas un extra de dinero para poder finalizar bien el mes, es necesario que te informes de manera acabada antes de hacerlo.

Probablemente has estado viendo alternativas en instituciones financieras como Creditea, que se dedican a entregar préstamos personales y sin tantos requisitos, pero sin embargo, si tienen uno que es muy importante; el buró de crédito. Estas entidades exigen contar con un historial crediticio sano, ya que ellas se necesitan asegurar de que el dinero que prestan les sea devuelto.

Pero ¿qué hacer en casos en que no se puede cumplir con este requisito? Si te has encontrado con la dificultad de que no cuentas con historial crediticio o, por el contrario, que tu historial no califica para poder acceder a este tipo de herramientas, debes saber que existen otras alternativas, y una de ellas son los préstamos sin buró de crédito, de los cuales hablaremos hoy.

¿Qué son los préstamos sin buró de crédito?

Son aquellas fuentes de financiamiento en las que la entidad prestamista no realizará una verificación del historial crediticio. En otras palabras, la entidad que presta el dinero no tomará en cuenta la falta de historial o un posible mal historial crediticio que indique que no se ha podido atender a los pagos pactados que existieron en un pasado.

Como puedes ver este tipo de créditos puede ser de gran utilidad para aquellas personas que están comenzando su vida en el mundo del crédito y necesita la construcción de una reputación financiera y también para aquellos que necesitan poder reconstruir su historial y poco a poco demostrar a las entidades financieras que ha vuelto a ser un candidato de crédito, capaz de cumplir con sus obligaciones.

Pero, si es tan fácil acceder a este tipo de créditos seguramente te estarás preguntando ¿por qué? ¿Cuáles son las características de estos préstamos?

Pros y contras de los préstamos sin buró de crédito

La principal característica y beneficio de estos préstamos es que te dan acceso de forma rápida y fácil a esa liquidez que puedes estar necesitando de forma urgente. Además, como mencionamos anteriormente, es una útil herramienta para ayudar a reconstruir tu reputación financiera.

Por otro lado, lo menos atractivo de estos instrumentos financieros son sus altas tasas de interés. Como debes imaginarte, ya que estos prestamistas toman un alto riesgo al prestar este dinero, se deben asegurar cobrando tasas de interés considerablemente mayor que la de un préstamo tradicional. Asimismo, en estos préstamos no es posible solicitar altas sumas de dinero; cuentan con montos limitados para que personas que no posean alta posibilidad de pago no puedan acceder a un sobreendeudamiento desmedido.

¿Son seguros este tipo de préstamos?

Para solicitar un préstamo sin buró de crédito de todas formas necesitarás cumplir con una serie de requisitos, los cuales son una base para la seguridad financiera. Primero que todo debes contar con un IFE/INE vigente en el país, poder demostrar ingresos mínimos dependiendo la entidad financiera y ser titular de una cuenta corriente. Si cumples con estos requisitos, luego debes considerar tus opciones y evaluar por qué estas pensando en esta alternativa. La seguridad de esta acción, principalmente dependerá de tu actuar ¿Por qué necesitas un préstamo? ¿Cómo es la relación deuda/ingresos en mis finanzas? Si decido tomar esta decisión ¿Puedo cumplir con los pagos? Si estoy tomando esta decisión, tengo que procurar no afectar mi historial crediticio. ¿El prestamista es de confianza? ¿Qué tasas y tarifas cobra el prestamista? Una vez respondidas todas estas preguntas de manera favorable es que debieses recién considerar esta alternativa.

Siempre recuerda que para tomar decisiones en materias financieras debes estar muy informado, ya que de esto dependerá la seguridad de tus actos. Asegúrate de conocer todos los componentes de un préstamos, tasas, comisiones, etc. Preocúpate de la reputación de la entidad con la que harás negocios.

Una vez comprendas todo lo que contempla un préstamo y su lenguaje, ya podrás comparar a los prestamistas de manera más fácil y rápida, pudiendo buscar la mejor alternativa para tu situación y de forma segura.

Si logras hacer esto de manera prudente y pensada podrás reconstruir tu historial crediticio y en un futuro poder volver a optar a herramientas con mayores beneficios, menores tasas y mayores montos como las que poseen instituciones financieras como Creditea y sus préstamos rápidos.