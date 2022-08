El intérprete Pablo Montero se encuentra de nueva cuenta envuelto en la polémica luego de la reacción agresiva que tuvo en contra de una reportera durante el evento realizado en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila.

El cantante sostuvo este altercado cuando la periodista lo cuestionó sobre sus problemas con el alcohol, tema que surgió en los últimos meses después de que el productor Juan Osorio denunciara que por esta razón Pablo no llegó a grabar el capítulo final de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández.

En el video que circula en redes se observa a Montero visiblemente molesto ante los comentarios de la corresponsal, quien en un momento dado le pregunta cómo lidia con su problema de alcoholismo y si piensa ingresar a un centro de rehabilitación, por lo que ahora el también actor brindó una entrevista al programa Sale el Sol para aclarar esta situación.

“Yo estaba muy amable atendiendo a las personas, precisamente a esta persona, ya se había acabado la rueda de prensa, ya no había preguntas, yo estaba atendiéndolos a ellos como personas, porque se estaban tomando fotos conmigo, y llega ella y hace una pregunta muy personal, que no tiene nada que ver ahorita con lo que estoy viviendo, yo sí doy la cara y aquí estoy como un hombre, y la doy de frente, yo sí doy la cara y así tiene que ser”, explicó Pablo.

Sobre el momento de la discusión, el cantante detalló: “[Le dije] ‘para empezar yo no dije eso, y no es hora ya de preguntas, estamos tomándonos fotos, por favor, ya acabó la entrevista, gracias, sé profesional’, y siguió, y ya como que se paró un poquito, pero me siguió grabando, me siguió insistiendo y preguntando, y yo ‘por favor ya acabó la entrevista y esa pregunta no te la voy a contestar’. Le dije ‘ya, para por favor’”.

Posteriormente, el artista recalcó que en ningún momento agredió físicamente a la reportera. “Si hubo este forcejeo con el muchacho, pero de eso, a lo que están diciendo, porque ¿tú ves el video que hay una agresión?, dice que yo le había pegado a la muchacha, yo jamás haría eso, nunca en mi vida, y te lo estoy diciendo y estoy dando la cara, lo que ves es lo que es, pero tú tienes que poner un límite, tienen que respetar tu vida privada, y más cuando son cosas tan delicadas, está mi madre, están mis hijos y no pueden estarte preguntarte eso, si tanto les interesa mi vida, y ese tipo de cosas ¿por qué no vienen y me ayudan?”.

Ante este escenario, Montero no descartó proceder legalmente contra la prensa. “Yo respeto mucho a los medios, pero si no me respetan, entonces cambia la cosa, hay que poner límites. Mejor que me feliciten por lo que estoy haciendo, mi gira y mis conciertos, por el esfuerzo y por todo lo que ha pasado, pero no una pregunta que no viene al caso cuando tú te ves completamente bien”.

Finalmente, el intérprete de “Piquito de Oro” no dudó en decir que podría proceder legalmente en contra de la persona con la que tuvo el encontronazo. “Lo que (ellos) tengan que hacer, yo lo voy a hacer igual”, declaró.